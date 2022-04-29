美媒：疑"奴性论"惹祸 王思聪微博被封人或被捕？

中国/王思聪

中国前首富、万达集团董事长王健林的独生子王思聪向来以敢言见称，但这位网红的微博帐号本周三遭当局封杀。外界更盛传，他已被上海警方以涉嫌寻衅滋事罪逮捕，不过消息有待证实。另有消息称微博有自报是王思聪的账号报平安，但也被怀疑假冒而没有权威性。

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据自由亚洲署名高锋报道称，近日，上海饱受高压的防疫措施困扰，数以百万市民轮番接受核酸检测，严重影响生活。王思聪的微博账号也出现了新的金句：“每天早上的核算（酸）检测，检测的不是阳性或阴性，而是你的奴性和血性。今天开始不会再出门做核算（酸）了。”随后王思聪的微博账号“被消失“，4000多万粉丝和1000多条微博“清零”。在微博搜索该用户名称，结果是“该用户不存在”。他的微信帐号也同被封杀。

34岁的王思聪是原全球华人及中国首富、万达集团董事长王健林的独生子。

早前王思聪公开在社交平台质疑官方推荐的中成药“连花清瘟”的成效，并要求中国证监会严查生产商“以岭药业”，触发轩然大波。网上也流传，他在微信朋友圈发帖留言说，“二十一世纪吃不上饭只有可能是因为政治”。

该报道引述中国时评人“维辛”认为，王思聪的言论反映了中国新一代资本家对现今政权的不满，渴望能发挥政治影响力。

据报道，27日深夜，推特有用户声称，上海警方以涉嫌寻衅滋事罪逮捕了王思聪。但该消息没有获得官方证实。另有消息称微博有自报是王思聪的账号报平安，但也被怀疑假冒而没有权威性。