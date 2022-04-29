谷爱凌一句“感谢中国”速登顶热搜 也陷争议

美国/中国/谷爱凌

美国出生，在2022年北京冬奥会代表中国获得多枚奖牌的自由式滑雪选手谷爱凌（Eileen Gu）北京时间4月27日晚在微博发文称“谢谢中国”，吸引许多中国网民前往留言，有网友称：不是应该说“谢谢祖国”吗？因这一句话，很多人猜测谷爱琳发表这些文字说明她已经离开中国飞往美国。也有人猜测，最近北京疫情加重，谷爱凌这时候离开中国是为了躲避北京封城。

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据美国之音署名魏之今天报道，谷爱凌“谢谢中国”成微博热搜，有网友问不是应该感谢“祖国”吗？

今年18岁的谷爱凌出生于美国加州旧金山，在今年的北京冬奥会代表中国获得两金一银。其国籍问题一直引起质疑。她的博文“谢谢中国”截至中国时间29日早上7点，已获得了超过4万6700次评论和5.5万次转发。有网友直接评论质疑谷爱凌的用词和语气。

网友“流浪在英超”说：“难道不应该是谢谢祖国？”这条评论下方受到其它网友的赞同。但“T-Antry-”说：“前面的全是水军，只有你才是真话。”“芒果程低”说：“人家还没确定哪个国，哪来的祖国。”

网友“xiao0吖頭”说：“本来就是谈好的，现在交易做成了，当然回去了，人家压根没把自己当中国人！”“爱嘉宁爱生活”说：“我要回家了，谢谢中国让我挣钱。”“咩叩叩_busybusy”说：“人家祖国是哪个国，挣钱靠哪个国，心里比我们这些韭菜清楚太多了。”

该报道称，而在谷爱凌微博下方的直接评论大多数都是正面的回应，但有网友猜测这是因为微博评论受到审查。网友“王王可kkw”说：“很多有反对声音的微博全挂了，现在简直一片‘和谐’啊”。

许多网友在自己的账号上或其它平台对谷爱凌和追捧谷爱凌的中国人提出了质疑和反驳。

网友“乔疏影是小乔哇”说：“为什么那么喜欢谷爱凌？她根本就不是中国人啊，她心也不在这，只是这里方便捞金而已……人家每年寒暑假过来赚完钱走人，把你放眼里了吗？采访的时候，面对国籍争议，还有些水军说她情商高，情商高就是模棱两可？”网友“卖竹荪的老万”说：“深夜的小笼包不香了，涮羊肉不嫩了，馅饼素然无味了，蜜三刀不甜蜜了。。。其实不需要过度解读。。。”

很多人猜测谷爱琳发表这些文字说明她已经离开中国飞往美国。此前媒体透露，谷爱凌将在5月22日参加在洛杉矶举办的“亚洲协会南加州年会”。此外，谷爱凌将在今秋入学斯坦福大学。但有人猜测，最近北京疫情加重，谷爱凌这时候离开中国是为了躲避北京封城。美国之音引述网友“James Clavell”说：“躲避即将到来的封城。”