香港一大学生遭控"煽动分裂 "获刑5年监禁

香港/《国家安全法》

一位香港法官周五以 "煽动分裂 "的罪名判处一名学生五年监禁，理由是该学生在Telegram群中发布信息呼吁香港独立和反抗中国统治。

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据法新社今天报道说，25岁的工程系学生音译为吕世玉于2020年被捕。他是根据北京同年对香港实施的严厉的国家安全法而被定罪的第四人。名为Amanda Woodcock 的法官认为，被告在Telegram上发布的一系列信息 "纵容、鼓励、鼓吹和煽动分裂或破坏国家统一"。

在网络张贴的信息中，包括著名的口号 "自由香港，时代革命"，虽然这句口号在2019年的大型民主抗议活动中经常被喊出来，现在却是非法。

Amanda Woodcock 法官最初判处吕世玉44个月的监禁，他表示认罪。但香港检察官提出反对意见，指出《国家安全法》规定分裂罪的最低刑期为5年，因此法官改变了对该名学生的判决。

法新社说，《国家安全法》对香港的分裂主义、"恐怖主义"、颠覆和外国干涉活动进行惩罚。但包括人权组织在内的法律批评者指出，该《国家安全法》法律的措辞很模糊，并说它实际上将所有形式的异议定为犯罪。