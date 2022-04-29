香港准特首李家超政纲萧规曹随 无意特别吸纳民主派

香港/选举

香港行政长官选举下星期日(5月8日)举行，惟一候选人李家超今(29日)早发表政纲，基本接纳现届政府已提出的政府架构重和发展大屿山及新界北部都会区计划，但会成立小组或机制以加强执行和应对能力。不过，不像过往特首在竞选或履新时为了争取民主派支持者而委任民主派人士进入建制，李家超被问到会否吸纳民主派人士时，只强调选人时会以用人为才及须有共同理念。

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与民主地区选举不同，在这个只有一位候选人的特首选举中，李家超绝少面向公众和传媒的活动，今早的政纲发表会，只有部分选举委员会成员和地区人士出席，与会者的提问须由身兼人大常委的选举办公室主任谭耀宗收集及挑选后念出来；至于明晚的电视答问大会，大会以疫情为由，现场只有各大电视台记者在场提问，至于民众，则由香港树仁大学抽样邀请市民预先录像其提问，经会上播出后由李家超回答。被电台节目主持人质疑为何如此惧怕接触民众。

在政纲发表会上，李家超提四大范畴，分别是「提升政府管治能力」、「安居」、「提升香港国际竞争力」，以及「关怀社会」。在提升管治能力方面，他表明会重组政府，并对现届政府早前提出的重组方案有「倾向性态度」，但仍有些少细节须再作商量，特首办公室与政府的沟通便是一例。

特首林郑月娥今年1月提出重组港府方案，主要是把现时的「三司十三(政策)局」，分拆为「三司十五局」，新拟议的两个政策局，分别是新设的文化体育及旅游局，以及把现时的运输及房屋局分拆为两个政策局，独立成局的房屋局将全力处理房屋政策，特别是加快兴建公营房屋，协助轮候市民尽快入住公屋。

李家超政纲中的「安居」，与林郑月娥分拆房屋局的原意暗通，但李表明，会成立两个由司级官员领导的小组去缩短轮候时间，亦会推出「公屋提前上楼计划」，让市民选择是否在楼宇落成但未有配套设施时先行入住，以达到「提速、提量、提效」的提升效果。

在会后会见传媒时，李家超回答了八名中外记者提问，但大部分答案均是重复会上所说原则。而面对反修例运动后的撕裂社会，他在响应会否吸纳民主派人士时表示，委任人员进入政府的咨询或法定组织，以至委员会时，会以用人为才为原则，亦期望与有「共同理念」者共事，故日后会考虑相关人士的经验和才能。

基于民主派支持者在选举中占投票者过半数，为争取市民支持，过往各任特首竞选或上任后均着重与民主派沟通，甚至委任民主派人士或能与民主派士沟通者当局级官员或进入最高咨询组织的行政会议，董建华年代有公务员事务局局长林焕光；曾荫权年代的行会成员张炳良和胡红玉；梁振英年代的运输及房屋局局长张炳良、行会成员林焕光和胡红玉；林郑月娥年代的劳工及福利局局长罗致光。为修补前任特首施政与民主派出现的裂痕，林郑月娥更强调与民主派修好以争取支持，例如大增教育经费，成功获得教协和时任教育界立法会议员

叶建源的支持；另又在上任翌年破天荒出席民主党党庆，更捐款3万元。

对于李家超的政纲不够具体，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强估计，与李家超在最后一刻才决定参选，亦没有民主派人士参选的压力所致。中国港澳研究会副会长刘兆佳亦指出，由于李家超一人竞逐，没有尽早推出政纲的压力，事实上，政纲亦不宜太具体，须留待日后与社会各界磋商后再订定较为适合。