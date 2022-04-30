上海法国人：受不了了！

新冠反弹

“五一”假期（2022年4月30日－5月4日）已经来临。北京市人民政府一天前宣布：五一”期间进入全市各类公共场所须持48小时内核酸阴性证明。法国《解放报》30日刊文指出：上海的法国人已经表示隔离时间过长，难以忍受。

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《解放报》表示：中国人通常会五一假期在全国各地旅行，但今年是自 2020 年初以来最严重的病例爆发，迫使许多人呆在家里；今年政府规定：暂停跨省旅游。北京周六宣布，在这五个公共假期之后，将进一步限制进入公共场所。根据首都微信账号发布的公告，从 5 月 5 日起，在过去一周内进行的新冠阴性检测将强制进入“许多公共场所并乘坐公共交通工具”。

滞留在上海的法国人表示：“这场危机难以承受，隔离时间太长了！”

对于体育赛事和团体旅行等活动，参与者还需要出示在过去 48 小时内进行的 Covid 阴性测试，以及他们已完全接种疫苗的证明。官方媒体称，从周二开始，居民将免费​​接受新冠病毒检测。

面对具有高度传染性的奥密克戎变种毒株，中国当局加强了“动态清零”防疫政策，在第一批病例出现后立即进行大规模筛查和隔离。这些严格的措施导致该国经济放缓，老百姓怨声载道；越来越沮丧。

中国周六在全国记录了超过10,700例新的阳性病例，几乎所有病例都在经济首都上海。这座位于该国东部的大都市被封锁了近一个月，在过去 24 小时内报告了 10,100 多例病例。

然而，这仅占 4 月初记录的每日病例的近一半。根据国家卫生健康委员会的数据，在北京，病例数已上升至 54 例。