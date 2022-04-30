中国怪现象：外媒在中国 爱国大V在国外 帝吧注册在台湾

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中国社群平台强制显示用户IP属地后，多名“爱国大V”被揭露IP竟在国外，引发网友嘲讽。其中，“帝吧官微”被抓到IP显示台湾；曾称去日本会被毒死的“连岳”，IP却显示人在日本。在网管当局一声令下，中国社群平台近日相继强制显示用户IP属地，原本主要用意是防堵境外网军，然而先受其害的却是多名“爱国大V”。中央社今天说，原来所谓的境外媒体都在国内，爱国大V居然在国外。没有消息说台湾是否关注帝吧IP在台湾注册议题。

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据中央社今天报道称，微博28日强制显示用户IP属地后，时常与小粉红叫骂的微博帐号“卖菜大爷M”今天引述截图，点名爱国大V“帝吧官微”IP属地显示台湾。“帝吧官微”曾多次出征“境外势力”，扬言所到之处，“寸草不生”。“卖菜大爷M”嘲讽：“帝吧在湾湾？这是帝吧出征的帝吧吗？这不是1450，行走的五十万吧？杨科长立功的机会到了。让那些小粉红情何以堪？微博是来拆台的吧？”

“帝吧官微”被点名后，其IP属地还被发现一小时内转换为香港、日本与浙江。

面对大批网友前来围观嘲讽，“帝吧官微”仅发文称： “当你发现帝帝在台湾时，不要惊慌，不要怀疑，他正坐在1450的祖坟上；当你发现帝帝在香港时，不要惊慌，不要怀疑，他正坐在曱甴的祖坟上；当你发现帝帝在境内时，不要惊慌，不要怀疑，他正坐在公知的祖坟上；当你发现帝帝在日本时，不要惊慌，不要怀疑，他正坐在靖国神社爆炸遗址上；当你发现帝帝在火星时，不要惊慌，不要怀疑，那是真的。”

“帝吧官微”这篇自称火星人的回应文下方，有网友反问：“2022十大未解之谜之帝帝究竟在哪里？”

中央社说，微信公众号知名爱国大V“连岳”时常批评美国、日本，还呼吁想移民去日本的人：“别去，你迟早会被类似奥姆真理教的人毒死”。但连岳昨天发文的IP属地显示在日本后，有网友留言质疑：“在您的描述下，中国这么好，您怎么抛弃他去日本了？”连岳回称：“这？旅游不行？”连岳的回应随即遭网友打脸，指日本发生疫情后根本没开放旅游签证；他随即再发文改口称去日本看病，领的是医疗签证，还强调下个月就会回到中国；“我生是中国人，死是中国鬼。这一点永远是确定的。”

尽管许多小粉红仍表态力挺，但连岳这次彻底翻车，多篇针对他的嬉笑怒骂文已传遍中国社群。

此外，还有许多帐号名称冠上美国、英国、日本等国的博主，天天发该国的负面文，也因IP露馅根本就在中国大陆境内，不在声称的国家。有大陆网友发文笑称，微博、微信、知乎等平台显示IP，本意是抓反贼，追踪1450部队。结果尴尬了，原来所谓的境外媒体都在国内，爱国大V居然在国外。