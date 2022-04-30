中国长沙楼塌：数十人困于瓦砾

中国/长沙楼塌事故

据中国央视今天称，国家电视台周六说，周五下午长沙市一座六层楼房倒塌，造成23人被困，另有39人仍然无法联系。在救援行动的第二天，大楼倒塌后仍有数十人被困或失踪。目前尚没有楼塌事故的原因消息报告。

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据法新社今天报道，中国当局周六表示，经过一夜的搜救行动，中国长沙的一座大楼倒塌事故，已有五人获救。当局还没有确切说还有多少人被埋在这栋六层楼高的建筑瓦砾下，这栋建筑于周五下午突然倒塌。

消息说，该建筑内有一个电影院和一个宾馆。

到目前为止还没有人员伤亡的报告，但当局在一份声明中说，"救援行动仍在进行中"。

法新社说，一名共产党高级官员被派往楼塌现场，这可能是灾难严重的一个标志。根据周六的一份官方声明，由中央政府任命的国务委员王勇被派去领导一个小组，指导救援行动。

据中国媒体发布的照片显示，屋顶和栏杆倒塌，而空调和其他家具则散落在地面的碎片中。图片还显示，救援人员试图与被困在废墟下的人进行沟通。

法新社说，由于对安全法规的遵守不力和执行不严，楼塌灾难在中国发生得相当频繁。1月，在上海以西约1,700公里的重庆市，一场由疑似煤气泄漏引发的爆炸导致一栋大楼倒塌，造成十几人死亡。 2021年6月，湖北中部省份的一个居民区发生天然气管道爆炸，造成25人死亡。