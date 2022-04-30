中国颁新法称拐卖罪犯自首可免罚

中国/拐卖人口

中国最高人民法院等部门发布通告，敦促拐卖妇儿罪犯于今年6月30日前自首，如实供述罪行可从轻或减轻处罚，犯罪较轻者可免除处罚。有网友批评“那些被毁掉的女孩子的一生，谁来赔”。

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据中央社今天引述中国最高人民法院网站公告，最高人民法院、最高人民检察院、公安部24日发出“关于敦促拐卖妇女儿童相关犯罪嫌疑人投案自首的通告”。据通告指出，为依法严厉打击拐卖妇女儿童犯罪活动，根据“中华人民共和国刑法”及“中华人民共和国刑事诉讼法”有关规定，敦促进行或参与拐卖妇女儿童，收买被拐卖的妇女儿童及关联犯罪行为的犯罪嫌疑人，今年4月24日起至6月30日前，尽快到公安机关等有关单位投案自首。

犯罪嫌疑人如实供述自己罪行，可依法从轻或减轻处罚；犯罪较轻者可依法免除处罚。犯罪嫌疑人委托他人代为投案或先以信函、电话、电子邮件等方式投案，随后本人到案，或经亲友规劝陪同投案，或亲友主动报案后将犯罪嫌疑人送往投案，均视为自动投案。

犯罪嫌疑人检举或揭发他人犯罪行为，经查证属实，或提供重要线索，从而侦破其他案件，或有积极协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人等立功表现，可依法从轻或减轻处罚。有重大立功表现可依法减轻或者免除处罚。

据通告强调，“犯罪嫌疑人要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。”在规定期限内拒不投案自首，继续拐卖妇女儿童将依法从严惩处。

对于窝藏或包庇拐卖妇女儿童，帮助转移或藏匿被拐卖妇女儿童，或为拐卖妇女儿童犯罪提供虚假结婚证明、亲子鉴定、出生医学证明等，将依法严厉打击。对聚众阻碍解救被收买妇儿，依法追究刑事责任。当局又鼓励个人和组织积极举报或控告拐卖妇儿犯罪，规劝在逃犯罪嫌疑人投案自首。对举报人、控告人及其他有关证人，司法机关依法予以保护。对威胁、报复举报人、控告人，会依法追究刑事责任。

中央社说，在中国社群平台微博，有网友嘲讽当局敦促犯罪嫌疑人自首的做法。有网友表示“敦促就能自首的话，还要警察干嘛”、“如果敦促就能自首的话，有这道德觉悟，谁还干拐卖啊？”也有网友批评犯罪者可免罪或获轻判，“自首能减轻罪行的话，那些被毁掉的女孩子的一生，谁来赔”、“减轻？那妇女儿童受的罪谁来承受？”、“买野生动物都要被判刑，买人不算犯罪吗？”、“自首还要给她们减轻？这是不是赤裸裸地告诉世人，人犯罪了，只要自首就可以轻判？”