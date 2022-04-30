中国5.1大假罕见鼓励待在家里：动态清零北京加大普筛

新冠病毒/中国

2022年4月26日，在北京，居民们在海淀区一个广场上搭建的帐篷附近排队等候检测。中国首都北京正在实施大规模检测，并关闭了进入社区的通道，以达到“社会面清零”的目的。同日，从布鲁塞尔传出的消息说，欧盟准备宣布新冠疫情大流行紧急阶段已终结。

中国首都当局周六宣布，北京将通过强制进行新的测试来加强抑制新冠病毒疫情的措施。这一决定是在漫长的劳动节周末的第一天作出的。中国人通常利用假期在全国各地旅行，但今年自2020年初以来最严重的疫情迫使许多人留在家里。

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据法新社今天报道称，为了应对传染性极强的Omicron变种，中国当局加强清零政策，一旦出现第一个病例，就进行大规模筛查和遏制。官方称此为动态清零。但这些严格的措施导致该国经济放缓，民众的挫折感越来越强烈。

北京在周六宣布，五天假期之后，进入公共场所将受到进一步限制。根据北京的微信账户上的公告，从5月5日起，进入 "许多公共场所和乘坐公共交通工具 "需要出示在过去一周内进行新冠病毒检测，结果必须是阴性。对于体育赛事和团体旅行等活动，参与者还需要出示过去48小时内的新冠测试阴性结果，以及证明他们已经全面接种疫苗。

中国在全国范围内记录了1万零700多个新的阳性病例，几乎都在经济首都上海。而上海已经被封锁了近一个月，在过去的24小时内，周六报告了超过1万零100个病例，几乎是4月初记录的每日病例数的一半。

根据国家卫生委员会的数据，北京的病例数已经上升到54例。中国国家媒体说，从星期二开始，居民可以免费接受新冠测试。