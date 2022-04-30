五一防控

五一假 中国各地“就地过节”跨省旅游被叫停

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Les habitants d’Harbin, dans la province du Heilongjiang, viennent se faire tester dans le hall d’accueil de bureaux, le 28 avril 2022
Les habitants d’Harbin, dans la province du Heilongjiang, viennent se faire tester dans le hall d’accueil de bureaux, le 28 avril 2022 © AFP
作者： 法广
4 分钟

中国各地疫情四起，虽然规定“五一”假期放假5天，但多地要求“就地过节”，所有跨省旅游团被令暂停。中国新一波疫情已波及西藏以外的所有省份，4月28日，国务院联防联控机制召开会议称，在五一假期期间，减少人员聚集。所有跨省旅游团被令暂停。

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此外，中国各地官方要求五一假期“就地过节”。上海市26日上午举行新闻发布会，要求实行“非必要不离沪”，离沪人员除须持有48小时内核酸检测阴性证明外，还须提供24小时内抗原检测阴性证明。

 

甘肃省在26日下午召开的新闻发布会上宣布，将继续暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，暂停跨省自驾游、自由行旅游业务，各类文旅经营单位和场所将按75%限流开放。

4月25日起至5月15日，甘肃将对中高风险区及所在县区往返人员分别实施14天居家健康监测和集中隔离措施。有疫情的省份人员来往甘肃，须持48小时内核酸检测阴性证明。对红码、黄码人员，继续分别执行14天集中隔离、14天居家健康监测措施。

海南省疾控中心25日发布通知，非必要不出本省。机关企事业单位人员出省的，需严格执行审批制度。旅游景区三亚、陵水等重点市县人群聚集、密闭的娱乐酒吧等场所应暂缓开放。

北京市当局28日宣布北京市中小学、幼儿园和职业学校从28日起提前一天放假，五一假期后“根据疫情情况确定返校时间”，届时师生须持48小时核酸检测阴性证明才能返校。

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