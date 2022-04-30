五一防控
五一假 中国各地“就地过节”跨省旅游被叫停
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中国各地疫情四起，虽然规定“五一”假期放假5天，但多地要求“就地过节”，所有跨省旅游团被令暂停。中国新一波疫情已波及西藏以外的所有省份，4月28日，国务院联防联控机制召开会议称，在五一假期期间，减少人员聚集。所有跨省旅游团被令暂停。
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此外，中国各地官方要求五一假期“就地过节”。上海市26日上午举行新闻发布会，要求实行“非必要不离沪”，离沪人员除须持有48小时内核酸检测阴性证明外，还须提供24小时内抗原检测阴性证明。
甘肃省在26日下午召开的新闻发布会上宣布，将继续暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，暂停跨省自驾游、自由行旅游业务，各类文旅经营单位和场所将按75%限流开放。
4月25日起至5月15日，甘肃将对中高风险区及所在县区往返人员分别实施14天居家健康监测和集中隔离措施。有疫情的省份人员来往甘肃，须持48小时内核酸检测阴性证明。对红码、黄码人员，继续分别执行14天集中隔离、14天居家健康监测措施。
海南省疾控中心25日发布通知，非必要不出本省。机关企事业单位人员出省的，需严格执行审批制度。旅游景区三亚、陵水等重点市县人群聚集、密闭的娱乐酒吧等场所应暂缓开放。
北京市当局28日宣布北京市中小学、幼儿园和职业学校从28日起提前一天放假，五一假期后“根据疫情情况确定返校时间”，届时师生须持48小时核酸检测阴性证明才能返校。
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