五一防控

五一假 中国各地“就地过节”跨省旅游被叫停

Les habitants d’Harbin, dans la province du Heilongjiang, viennent se faire tester dans le hall d’accueil de bureaux, le 28 avril 2022 © AFP

作者： 法广 4 分钟

中国各地疫情四起，虽然规定“五一”假期放假5天，但多地要求“就地过节”，所有跨省旅游团被令暂停。中国新一波疫情已波及西藏以外的所有省份，4月28日，国务院联防联控机制召开会议称，在五一假期期间，减少人员聚集。所有跨省旅游团被令暂停。