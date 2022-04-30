因经济前景恶化 华日称中国计划暂停对科技公司的监管行动

中国/科技公司监管

华尔街日报引据知情人士透露，中国正准备暂停其长达数月的针对科技公司的监管行动，官员们正在力图阻止该国经济前景的迅速恶化。而对科技行业监管的任何放松都会凸显出经济稳定对中国领导人习近平的重要性。

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华尔街日报今天报道称，中国计划暂停对科技公司的监管行动，因经济前景恶化。据知情人士透露，中国互联网最高监管机构将于下周与该国陷入困境的科技巨头会谈，讨论监管行动事宜；这些人将这次会议视为一个信号，即表明官员们承认监管行动对该私营部门造成了影响，而此时中国的经济前景正因严格的抗疫措施愈发黯淡。

中国政府已经在管理互联网内容公司方面采取了此类措施，如热门短视频平台TikTok的所有者字节跳动，以及运营微博平台的微博股份有限公司。这位人士称，现在，该计划可能会扩大到其他技术平台运营商，如中国市值最高的公司腾讯控股有限公司以及经营中国名列前茅食品外卖服务的美团。

据该报道，中国国家互联网信息办公室拟于下周与包括腾讯和美团在内的科技巨头举行的会议。中国科技股多年来大受美国投资者青睐，但中国监管机构近期的打击行动致使这些公司股价大跌。