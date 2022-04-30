法媒采访在上海的法国人：都期盼尽快离开中国结束噩梦

上海封城

中央社30日报道：近日一名旅居上海的法国人试闯围栏，大喊“我想死”的影片疯传，引起舆论热议。他们接受法媒专访，揭露真实现况与困难，并将其形容为无止尽的集体惩罚；受访者都期盼能尽快地永远离开中国。

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日前一名在上海的法国人试图冲出封锁围栏，用法、中、英文大喊“我想死”、“我想轻生”、“没人在乎”，随后被防疫人员制伏的影片疯传，引发惊恐与热议，法国政治人物呼吁政府不要袖手旁观，欧洲民众则对上海情况日益关切。

法国解放报（La Libération）29日刊登法国驻上海总领事纪博伟（Benoit Guidee）与数名上海居住者的专访，以了解当地真实现况。纪博伟指出，目前最大挑战是隔离中心状况、医疗管道受阻、心理创伤、行政冗长繁琐，以及缺乏各种物资。

纪博伟说，医院都关闭或只剩急救，有时必须联系20间才能找到有资源救治法国人的医院，还要请区委会开立外出同意、找交通工具，并想办法取回被锁在关闭中国行政机关内的护照。

旅居上海的法国人亨利（Henri）告诉解放报，在清零政策下，“已约一个月无法出家门，只开门几秒钟在走廊放垃圾，电子侦测就会通知警卫。大楼大门也被锁和木条封住。若失火，根本逃不出去”。

官方说会负责物资，但后勤却没跟上。法国人杜米尼克（Dominique）说，“四月初我收到一箱被解冻的冷冻鱼以及坏掉的白菜，我们都丢了”。

化名“方小姐”的30岁中国女性告诉法媒，她现在必须限制食量，“时常一天只吃一餐，感觉好像活在（毛泽东政策的）大饥荒时期。我以后再也不让冰箱空著了”。

上海医疗管道缺乏，糖尿病与哮喘病患在社群媒体上哭求药物。民众对集中隔离的恐惧更甚对病毒本身。亨利和佐伊（Zoé）这对法国夫妻日前收到通知要隔离，有人会去接两名孩子，他们请总领事馆协助，“我们吓坏了，交涉5个小时，最后他们放过了孩子”。纪博伟表示，他们很关注这个议题，且已向地方政府表明，把孩童从父母身边带走是不可能的。

帕瓦奈洛（Alessandro Pavanello）来自意大利，他和女友上个月26日被测出阳性，但两週后才有人把他带到隔离中心，在此之前，他早已转阴。两小时内他被好几个中心以对外国人不够舒适为由拒收，接著被载回家。然而如同很多从隔离营回来的人一样，他被邻居拒之门外，最后落脚上海展览中心。

也曾被集中隔离的佐伊形容内部状况，“卫生条件很可怕，淋浴间有口罩、痰、烟蒂。厕所垃圾桶满出来，裡面很多血，因为女性缺乏生理用品”，但她表示，工作人员都很好，民众也会互相帮忙。

法国人德扈杰（Nicolas de Rougé）指出，有位朋友没有打码接受法国电视採访，接著就收到训斥讯息并丢了工作。德扈杰告诉记者，他的社区再度封控，他是创业者，现在没生意，但还是要继续支付员工薪水、房租与超贵的食材。“这真是无止尽的集体惩罚”。

社群媒体上有许多居民情绪濒临崩溃的影片，高喊“我想死”的法国人只是冰山一角。独居的方小姐说，“我失眠、恐慌、无法呼吸，边看网路影片边哭…缺乏人际互动，我觉得我已经出现创伤后压力症状，对上海当局和中国共产党完全政治考量的清零政策真的很愤怒”。

尽管回家之路遥遥无期，但所有的外国受访者都表示迫不及待想回国。从4月15日起，法国航线已恢复。亨利告诉记者，“即使要继续缴房租跟拿不回押金也没关係。我们要永远离开中国，可以的话明天就走”。