疫情搅局：中国4月经济活动降新低

中国/疫情/经济放缓

根据中国周六的一项官方指数显示，中国4月份的制造业活动下降到2020年2月以来的最低水平。根据中国国家统计局的数据，非制造业PMI也降至2020年初以来的最低水平。法新社说，因受到新冠病毒疫情阳性案例激增的拖累，中国经济深受影响。

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作为制造业活动的一个关键指标，采购经理人指数（PMI）在4月份为47.4。数字高于50表示活动扩张，低于50表示收缩。

据中国当局表示，"生产和需求的下降 "已经进一步下探了。自3月以来，一场自2020年初以来最大的疫情爆发，几乎影响了中国的所有省份。北京打算继续执行其 "零容忍 "政策，采取其中包括对数千万人的旅行限制和禁闭措施，特别是在中国的东北部和中国经济首都上海。

自4月初以来，上海2500万居民基本上被限制在他们的家中。严格的措施由于卡车司机的短缺而阻断了供应链，而货物则堆积在上海港口，而上海是世界上最大的港口城市之一，也是中国货物的一个关键进出点。

据中国国家统计局高级统计师赵庆河承认，一些公司不得不削减或停止生产，而许多公司报告说运输困难增加。据赵庆河称，"企业的生产和经营受到严重影响。"

而根据中国国家统计局指出，非制造业PMI也降至2020年初以来的最低水平。

法新社说，中国媒体集团财新网周六公布的PMI也显示连续第二个月恶化，数字从上个月的48.1降至46.0。财新的数字主要调查中小企业，被一些人视为比政府的官方数字更准确地反映中国的经济状况。专家称，"疫情措施对（物流）造成了损失。"财新网还注意到，企业对疫情措施的限制期限表示担忧。