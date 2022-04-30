金正恩威胁会“预防性”使用核武器

朝鲜/军备

朝鲜领袖金正恩于4月30日在庆祝朝鲜人民军建军90周年之际讲话，要提升武装力量，威胁“预防性”使用核武器。朝鲜强硬态度指向5月10日上任的韩国新政府。

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朝鲜领袖金正恩今天在庆祝朝鲜人民军建军90周年讲话时候表示，要不断提升武装力量的绝对优势，威胁“预防性”使用核武器，来粉碎包括敌对势力在内的危险意图，还说强大的军事力量是朝鲜国家和人民安宁的保障。

在本周一4月25日朝鲜举行大规模阅兵式，平壤展示了被国际社会禁止发展的洲际弹道导弹，金正恩在与朝鲜高级将领会晤时誓言加快发展核武力度。

不顾国际社会的谴责和制裁，朝鲜今年以来已经进行了10多次试射，特别是朝鲜在3月进行了该国最大的洲际弹道导弹的试射，也是2017年以来的首次。虽然有韩国专家对这次试射的成功提出了质疑，但是引发国际社会对朝鲜恢复核武器和远程导弹试验的担忧。

美国随后的制裁和国际社会的谴责没有让朝鲜后退。

分析指出金正恩的上述行动是指向新当选的韩国总统尹锡悦，他将在5月10日正式上任。金正恩誓言对韩国采取更强硬的立场，警告不与首尔的新政府进行对话，也不愿意与美国重启对话。

此前拜登政府表示愿意在没有先决条件的情况下恢复与朝鲜谈判。

美国总统拜登将于5月20日至24日首次到访亚洲，将与新当选的韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄会晤。