长沙楼房倒塌39人失联 习近平：不惜代价搜救

长沙楼房倒塌

中国湖南省长沙市一栋疑似违规加盖的8层老旧楼房29日中午突然倒塌，事后民众反映有多人失联。长沙官方迟至30日晚才通报有23人受困，已救出5人，还有39人失联。

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针对这起中国今年以来最严重的公安事故，习近平指示，要求不惜代价搜救被困人员，并彻查事故原因，依法严肃究责，对全国自建房安全展开专项整治。

综合报导，长沙市30日晚间举行新闻发布会通报，4月29日12时24分，长沙市望城区金山桥街道金坪社区盘树湾一栋居民自建房发生倒塌事故。公安部门透过技侦和大数据等方法排查，初步核实房屋内受困人员23人，已救出5人；另排查显示事发地附近有39人失联，失联人员情况正在进一步核查。5名伤者已送至医院救治，生命体徵平稳。

官方称，经初步调查，倒塌房屋是居民自建房，共8层，其中1楼为店面，2楼为饭店，3楼为放映咖啡馆，4、5、6楼为家庭旅馆，7、8楼为自住房。“承租户对房屋有不同程度的结构改动”。房屋倒塌具体原因正在深入调查中。

据报导，这栋楼房建筑面积约有700平方米，倒塌后扬起巨大灰尘，只剩下两层高的废墟；许多民众指控这栋楼房违规加盖数层楼。事发后，房主已被警方控制。

中国社群平台其后出现多则寻人讯息，多人表示自己亲属或员工失联，引发社会关注。

由于倒塌房屋对两侧房屋形成挤压，造成两侧房屋严重受损，随时有倒塌的可能。

据报导，事故发生后，习近平立即作出重要指示，要不惜代价搜救被困人员，全力救治受伤人员，妥善做好安抚安置等善后工作；同时注意科学施救，防止发生次生灾害。

他并要求彻查事故原因，依法严肃追究责任，从严处理相关责任人，及时发布权威讯息。

习近平说，近年来多次发生自建房倒塌事故，造成重大人员伤亡，务必引起高度重视。要对全国自建房安全开展专项整治，彻查隐患，及时解决。坚决防范各类重大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。