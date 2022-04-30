马英九：执政党带头否定自己对台湾统治的合法性非常可笑

台湾/政治

台湾的国史馆馆长陈仪深近日倡议「台湾主权未定论」，立法院院长游锡堃也表达支持，前总统马英九办公室29日批评指出，连民进党第一位总统陈水扁也曾公开反对台湾地位未定论，显然陈水扁不想当一个国土地位未定国家的总统，但蔡总统身为现任中华民国元首，对立法院长与国史馆长支持「台湾地位未定论」不当发言，难道视若无睹？

广告 继续浏览后续

马英九办公室表示，「台湾地位未定论」最早要从1949年12月7日中华民国政府从四川成都迁往台北说起，1950年6月27日，美国总统杜鲁门在韩战爆发后两天下令第七舰队进入台湾海峡，防止国共相互攻击，并提出「台海中立化」的权宜建议，宣称「台湾未来地位的决定，将留待太平洋安全的恢复，对日和约的签订，或经由联合国的考虑」，以保障当时台湾安全。

马办指出，当时中华民国外交部长叶公超在6月28日回应，接受美方有关「台海中立化」的建议，但强调「这项建议并不影响『开罗会议』关于台湾未来地位的决定，也不影响中华民国对台湾的主权。」

马办表示，相关发展证明，中华民国一方面接受美方好意维护台湾安全，但也强调，美国的建议并没有牺牲中华民国依据「开罗宣言」对台湾享有的主权。美方这种「台湾地位未定」的立场，到1972年美国与中共签订「上海公报」后告一段落。

马英九也在脸书贴文，详述这段历史指出，1943年12月1日，中华民国与美、英两国同时发表《开罗宣言》，要求「日本窃自中国之领土，如东三省、台湾及澎湖，必须归还中华民国」；1945年7月26日的《波茨坦公告》第8条规定：《开罗宣言》的条件必须实施。

同年8月6日与9日美军投下原子弹后，日本天皇在8月15日宣布无条件投降；9月2日，日本在东京湾美国密苏里军舰上签署《日本降书》，接受《波茨坦公告》。马英九强调，《日本降书》把《开罗宣言》与《波茨坦公告》结合在一起，三约一体。

马英九并表示，这些都是战时同盟国元首在职权范围内所做具体承诺，依国际法当然对该国具有法律效力。这些条约也都编入《中外条约辑编》、1946年《美国法规大全》、1969年美国国务院出版的《1776-1949美国条约与其他国际协议汇编》、1948年日本外务省《条约集》；而《日本降书》更编入1952年《联合国条约集》。

他说，「换言之，这些文件的当事国与国际社会，都认定这些文件是条约，都有法律拘束力」，他强调，从《开罗宣言》、《波茨坦公告》到《中日和约》，都是二战后台湾归属中华民国提供最好的证明；尤其1952年「中日和约」最重要的效果，就是其第一号照会，确认该约适用于中华民国现在与未来所有的领土。

马英九批评指出，游锡堃跳出来说，「开罗宣言」没有国际法律效力、「旧金山和约」没有规范台湾主权；台大法律系教授姜皇池也为此背书，质疑外交部官网保留马政府任内「开罗宣言」的说帖，等同「接受国民党观点」。

马英九质疑，如果这些说法成立，那中华民国过去70年在台湾的统治岂不都是非法？一个执政党带头否定自己对台湾统治的合法性，非常可笑；国史馆将台湾国际地位推入更大风险中，只会让政治更不稳定、台湾的国际地位更加危险。

马英九呼吁蔡英文总统，出面导正此一不当言论，也期盼台湾外交部不要受不当误导而撤除重要外交文件说帖，各界应共同维护中华民国在国际间得来不易的身分。