中国紧急救经济：4天4场高层会

中国/经济压力

中共中央在4天里开了3场与财经相关的顶层会议，再加上中国国务院常务会议，4场会议显示出中国经济面临极大压力。造成中国经济压力的因素有：去年以来对多个行业的强力监管、俄乌战争、美国联准会升息、中国疫情封控措施等。

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据中央社今天报道称，中国救经济，4天4场高层会议定方针。市场信心能否恢复，关键还是要看后续具体政策。

回顾高层在3月和4月释放稳定市场资讯的事件背景，都有股市大跌与资本恐慌。而造成资本市场低迷动荡的原因，则包括：去年以来对多个行业的强力监管、俄乌战争、美国联准会升息、中国疫情封控措施等。

中央财经委员会会议26日召开，强调“全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系”。会议提出，要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心。27日，国务院常务会议，主题是稳就业和稳经济。29日中共政治局会议和政治局第38次集体学习分别展开，两次高层会议中，资本市场都成为了重要议题，其中肯定了资本市场的经济意义，并强调要“规范和引导”资本发展。

政治局会议指出，要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施“常态化监管”，推出支持平台经济规范健康发展的具体措施。

中国经济在不同方面都面临规范与发展未能取得平衡的问题。今年以来，中国各城市公布的房地产放宽政策已有70余个，但房市目前还没有大幅回暖的迹象。

据中央社说，3月中旬，A股大跌后，国务院副总理刘鹤曾主持金融委会议，同样释放稳定市场信心的讯息。但在那之后，除了明确今年内不会征收房地产税，其余如境外上市企业审计的法规修订、公布对平台经济促发展的政策、对降息的期待等都尚未有具体结果。