为民请命上海公民季孝龙遭警方拘押 抗议习近平澳洲人柏乐志遭华人围攻

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澳洲学运领袖柏乐志昨天4月30日在悉尼的华人区伊士活（Eastwood）一座商场内，高举侮辱习近平的（“习近平操你妈”）标语和平抗议，引来当地华人的围剿。

4月30日在中国的上海与澳大利亚的悉尼发生了两起令人震惊的事件： 为上海人请命呼吁停止运动式防疫，救济因疫情而受难的上海维权人士季孝龙被警方带走，同一天，在澳大利亚悉尼华人区抗议中国主席习近平的澳大利亚昆士兰大学学生领袖，柏乐志（Drew Pavlou）受到当地华人的辱骂。

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澳洲学运领袖柏乐志昨天4月30日在悉尼的华人区伊士活（Eastwood）一座商场内，高举侮辱习近平的（“习近平操你妈”）标语和平抗议，引来当地中国人的围剿、辱骂和推挤，他手中的标语被抢夺撕毁，与他一同的一位摄影者遭到殴打。

围攻的华人辱骂他是“黄皮白心”，要他离开，并且呼喊“澳大利亚自由”的口号！似乎忘记了自己脚下的这片土地并不属于中国。不知他们中是否有人刚刚从上海逃出。柏乐志的行动激起多名异见人士的回响，旅居澳大利亚的异议艺术家巴丢草、YouTuber自媒体人悉尼奶爸等都转推影片表达支持。

柏乐志今年22岁，是澳洲昆士兰大学的学生运动领袖，因批评中共在新疆、西藏的人权问题，以及支持香港返送中运动而闻名。他去年底筹组帕洛夫民主联盟党，今年预计将参选澳洲昆士兰州参议员。

同样是在4月30日，上海警方派10名警察上门带走了持续为封城下的上海市民发声的上海维权人士季孝龙与他的妻子，据维权网透露，5月1日凌晨，他的妻子获释回家，但季孝龙依然被扣押。

季孝龙2019年1月被以“寻衅滋事罪”判刑，今年2月9日刚刚刑满出狱。出狱之后不久便在上海封城期间不断为民众呐喊，呼吁政府解除封锁，24月2日，季孝龙在微博、微信、推特上发了一封“速停运动式防疫，纾困解难发救济——上海公民为民请命书”，受到广泛转载及关注。之后又在上海组织义工为陷入困境的市民排忧解难，为无处安身的外地民工提供援助，为因疫情封锁而陷入严重经济困境的市民提供法律援助。

另据网络社交平台的刚刚传出的信息，季孝龙刚刚离开警察署，缴纳了一千元保证金，取保候审。该消息尚待进一步确认。