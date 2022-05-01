乌战教训？传中国高层与金融界商讨保护资产免受美国制裁敏感议题

中国/制裁

据金融时报透露， 中国当局与银行界近期曾讨论保护资产免受美国制裁的问题。中国官员们可能担心，美国与西方对莫斯科采取的措施也可能也适用于北京。据一位分析家说，美国对中国的可能制裁后果将是”灾难性的“。但也有专家警告，中国经济体量巨大，美国制裁不动，否则有同归于尽危险。

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据金融时报今天署名报道引述据熟悉讨论情况的人士透露，中国监管机构已经与国内外银行举行了一次紧急会议，讨论如何保护中国的海外资产不受美国主导的制裁影响，这些制裁类似于对俄罗斯入侵乌克兰实施的制裁。官员们担心，如果发生地区军事冲突或其他危机，也会对北京采取同样的措施。习近平主席的政府在整个危机中对普京保持了坚定的支持，但中国的银行和公司仍然对与俄罗斯实体进行任何可能引发美国制裁的交易保持警惕。

消息说，这些人说，4月22日举行的内部会议包括来自中国央行和财政部的官员，以及汇丰银行等几十家本地和国际贷款机构的高管。财政部在会上说，在中国经营的所有大型外国和国内银行都有代表。

据知情人士称，会议开始时，一位财政部高级官员发表讲话，称美国及其盟友有能力冻结俄罗斯中央银行的美元资产，这让习近平的政府提高了警惕。这些官员和与会者没有提到具体的情况，但人们认为这种制裁的一个可能触发因素是中国对台湾的入侵，中国声称台湾是其领土，并威胁说如果台北拒绝无限期地服从其控制，将入侵台湾。

据其中一位了解会议情况的人士说，"如果中国进攻台湾，中国和西方经济的脱钩将比与俄罗斯的脱钩严重得多，因为中国的经济足迹涉及到世界的每一个角落。"

香港东方资本研究公司的总经理Andrew Collier说，中国政府的担忧是正确的，"因为它没有什么选择，而美国金融制裁的后果是灾难性的"。

包括中国证监会主席易会满和2013年至2016年担任中国证监会主席的肖钢在内的高级监管人员问在场的银行家们，可以做些什么来保护中国的海外资产，特别是其3.2万亿美元的外汇储备。中国以美元计价的庞大资产包括从超过10万亿美元的美国国债到纽约的办公大楼。例如，国有的大亚保险集团拥有纽约的华尔道夫酒店。

另一位了解会议情况的人说，"现场没有人能够想到解决问题的好办法，" 他说，"中国的银行系统没有准备好像美国对俄罗斯那样冻结其美元资产或将其排除在Swift信息传递系统之外。"

该报道称，一些银行家建议，央行可以要求出口商将其所有外汇收入兑换成人民币。其他人建议 "大幅 "削减中国国民每年被允许购买的5万美元配额，用于海外旅行、教育和其他海外购买。当一位官员问中国的银行家们是否可以分散投资于更多的日元或欧元支持的资产时，他们回答说这个想法并不实际。

然而，在场的一些银行家怀疑，鉴于中国作为世界第二大经济体的地位、对美元资产的巨额持有以及与美国的密切贸易关系，华盛顿是否有能力切断与中国的经济联系。据香港东方资本研究公司的总经理Andrew Collier认为，"美国很难对中国实施大规模制裁，" 他说，"这就像核战争中的相互保证毁灭。"