吴钊燮：中国应从乌俄战事中获得教训 评估犯台代价

吴钊燮

台湾外交部长吴钊燮接受CNN专访时分析了乌俄战争对台启示，他指出，台湾除持续发展不对称战力，同时强化全民防卫决心与后备动员能力外，也争取理念相近国家支持，中国应该从乌俄战事中获得教训，评估犯台的代价。

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中央社报道：吴钊燮接受美国“有线电视新闻网”（CNN）专访，分析乌俄战争的启示、理念相近国家对台湾的支持及台湾为国际社会守护民主等议题，吴钊燮指出，乌俄战火已持续2个多月，乌克兰能够坚持抵御俄罗斯入侵，是因为乌国人民具有强大自卫决心，善用不对称战力与结合民防力量。

有鑑于此，台湾除持续发展不对称战力，同时强化全民防卫的决心与后备动员能力外，也全力争取理念相近国家的支持；乌克兰获得民主国家的坚定支持及台湾拥有坚定自我防卫的决心，中国应该也要从乌俄战事中获得教训，评估其犯台代价与国际社会可能的回应。

吴钊燮表示，中国在印太地区的扩张及俄罗斯入侵乌克兰，使全球民主国家觉醒，也更加了解台湾的重要性。欧洲近期对台海和平的关注显著提升。自去年起，除美、日、欧高层对话不断提及台海和平的重要性外，欧盟、德国、英国、法国及荷兰等国，都发表其“印太战略”；另外欧洲议会、法国、波罗的海三国及瑞典等也陆续筹组议员团访台，显示欧洲日益重视台湾，并採取具体行动展现对台湾的支持。

吴钊燮强调，拜登政府在乌俄战争爆发后，立即派遣高阶代表团来台，表达美国对台湾的支持“坚若磐石”（rock solid），并将持续对台军售，确保台湾有足够的防卫能力。吴钊燮重申，保卫台湾是台湾自己的责任，自助者得人助，将与理念相近国家共同携手合作。

吴钊燮也说明中国持续对台採取灰色地带战术。过去一年来，除派出近千架次军机扰台外，同时对台湾进行认知作战，利用台湾民主与言论自由散播“假讯息”，企图以资讯战、认知战、网路战等非传统安全威胁，分化台湾社会、混淆国人认知、迫使台湾屈服，但吴钊燮强调，位处第一线的台湾无所畏惧，将极力为民主挺身反抗威权，台湾有责任为国际社会守护民主，民主也终将胜利。