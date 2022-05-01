在华当地雇员遭秘密监禁 欧盟促中国给解释

中国/欧盟/欧盟在华雇员被捕案

欧盟敦促中国当局澄清其在北京的一名当地雇员的命运，该中国雇员已被拘留了8个月，包括逮捕事件以及被捕原因，欧盟呼吁中国作出 "适当的回答"。

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据欧盟发言人Nabila Massrali说："尽管我们一再向中国当局提出要求，但迄今为止，我们还没有被告知这名欧盟在中国的当地雇员被指控的具体罪名。

欧盟在一份电子邮件声明中证实，该欧盟代表团雇员于2021年9月就被警方逮捕。

欧盟发言人说："我们将继续要求提供信息，直到我们得到适当的答复。"他补充说，欧盟 "对这位被捕雇员的命运感到担忧"。

法国《世界报》稍早报道说，欧盟在中国机构的信息技术部门的一名员工音译为安东可能因 "寻衅滋事"指控而被逮捕，这种模糊的指控通常用于压制异议人士，最高可判处五年监禁。

据《世界报》报道，欧盟已向中国当局发出三份 "普通照会"，要求提供有关被指控罪行的进一步信息，并要求允许音译为安东咨询他自己选择的律师，而不是法院指定的律师。

据报道，这名中国公民被关押在西南部的四川省，离北京有数千公里远。

法新社说，在中国，逮捕一个西方外交使团的雇员是很罕见的。

英国驻香港领事馆的前当地雇员Simon Cheng称，他在2019年到大陆出差时被拘留了15天，遭到了中国警察的酷刑。而加拿大前外交官Michael Kovrig因间谍罪在中国入狱近三年，另一位加拿大人Michael Spavor也是如此，该报道说，这显然是中国对加拿大逮捕中国电信巨头华为公司首席财务官孟晚舟的报复。两人于2021年9月获释，与此同时，孟晚舟离开温哥华回国，结束了三年的两国外交纠纷。

报道称，自新冠病毒疫情发生以来，中国和欧盟之间的关系已经恶化。特别是，在立陶宛允许台湾开设代表处后不久，欧盟就指责中国进行经济胁迫，对立陶宛实施非官方贸易禁运。

法新社说，最近，欧盟还警告中国不要向入侵乌克兰的俄罗斯提供军事或财政支持。