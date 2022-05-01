金融时报：美英就中国对台湾的威胁或举行高级别会谈

台湾/美国/英国/中国

据英国金融时报署名Demetri Sevastopulo和Kathrin Hille今天报道，美国已经与英国举行了高层会谈，讨论他们如何能够更紧密地合作，以减少与中国在台湾问题上发生战争的可能性，并首次探讨冲突应急计划。

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该报道引据熟悉情况的人说，白宫印度-太平洋协调员库尔特-坎贝尔和国家安全委员会中国事务高级官员劳拉-罗森伯格于3月初与英国代表就台湾问题举行了一次会议。这次会议是在与他们各自的团队就印太战略进行为期两天的广泛会议期间举行的。三位熟悉加强接触的人士说，美国希望加强与英国等欧洲盟友的合作，以提高对政府认为北京对台湾日益强硬的态度的认识，美国认为台湾是中国的一部分。

美国之所以与英国接触，并不是因为有迫在眉睫的威胁。台湾对话旨在补充美国与日本和澳大利亚进行的更高级的讨论，因为北京已经加强了台湾周围的军事活动。在过去一年里，中国在台湾附近的战斗机、轰炸机和其他战机出现越来越多。

美国印太司令部负责人约翰-阿基里诺上个月在前往澳大利亚支持联盟期间告诉《金融时报》，乌克兰战争凸显了中国给台湾带来的风险。

其中一位人士说，台湾会议的内容涵盖了从英国如何在外交上对台北做更多工作到讨论提高亚洲的威慑力。会议还包括讨论如果美国最终因台湾问题与中国发生战争，英国将扮演什么角色。该人士补充说，拜登政府正在向一些盟友提供有关台湾的情报，而这些情报以前被列为 "NOFORN"--一种禁止与任何外国官员共享信息的指定。

该报道称，一位英国官员说，这次限制性会议是两国之间迄今为止关于台湾问题的 "最高级别 "和 "最重要 "的讨论。他说这是拜登政府时期开始的 "更深层次的政策对话 "的一部分。"这位官员补充说："自然，危机计划将是任何有关台湾问题的对话中的一个重要部分。

五角大楼前亚洲高级官员海诺-克林克(Heino Klinck)对美英就台湾问题进行的磋商表示欢迎。他说，在特朗普政府与欧洲盟友就加强在南中国海的行动进行讨论后，欧洲在印太地区的海军部署去年有所增加，他们紧随其后。克林克称，"遏制中国对台湾的侵略符合所有人的利益。这不仅仅是一个印度-太平洋问题，它是一个全球问题，"克林克说，"美国的军事规划人员并不指望德国或法国派遣军舰，或英国在台湾发生冲突时派遣航母。但是，当这些国家向南中国海派遣军舰，或过境台湾海峡时，就会向中国发出一个强烈的信号。"

据该报道，一位台湾高级官员说，台北知道美国努力让更多盟友参与其台湾计划。"他说："他们一直在与日本和澳大利亚一起做这件事，现在他们正试图与英国一起做这件事。