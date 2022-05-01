长沙楼塌案仍有39人失联 已抓9人

中国/长沙楼塌

中国湖南长沙市一栋违规加盖的8层老旧房屋在4月29日突然倒塌，事故造成多人被困与失联。官方目前已刑事拘捕9名涉案人。除了涉嫌豆腐渣工程，还涉嫌假造设施文件。中国国家主席习近平要求不惜代价搜救被困人员，并敦促对全国自建房安全展开专项整治。

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长沙楼房倒塌属于老旧房屋，位于长沙望城区金山桥街道金坪社区盘树湾，邻近长沙医学院。倒塌的具体原因尚在深入调查中，但直到昨天官方才通报，有23人受困，已救出5人，还有39人失联。

据中央社引述中国官方消息，事故发生后，长沙公安机关成立专案组立案侦查。1日，公安机关已对9名涉案人员予以刑事拘留，包含吴某和设计施工负责人龙某、任某、薛某等4人，指他们在这起倒塌事故中涉嫌重大责任事故罪。

另外，今年4月13日，湖南湘大工程检测有限公司对该自建房家庭旅馆（4、5、6楼）进行房屋安全鉴定后出具虚假房屋安全鉴定报告，公司法人代表谭某及技术人员宁某、汤某、刘某、龚某等5人涉嫌提供虚假证明文件罪。

由于倒塌的事故楼位于长沙医学院北门附近，根据中国新闻周刊访问附近的奶茶店员工李林（化名）表示，事发时正是中午饭点，正值学生出来吃饭的时候。

因此，事故发生后，社交平台上出现了多条寻人资讯，其中包含长沙医学院学生。目前，该校还在寻找失联学生。另有多人表示，自己的亲属、员工失联。

据中央社说，中国近年来自建房或相关经营场所因改扩建而酿成事故屡见不鲜。例如，2020年3月7日福建省泉州市的隔离酒店欣佳酒店建筑发生坍塌，造成29人死亡，50人受伤，事故与违规改建有关。同年8月山西省襄汾县的一饭店宴会厅发生坍塌事故，事发当时正好有名老人举办寿宴，结果造成29死28伤的惨案。