上海略微解封 级别分为三等

上海/疫情

2022年4月14日，封锁中的中国上海，空旷的道路，死寂的城市。

上海当局5月1日宣布对部分区域实施微弱解封，允许“防范区”大约1千5百万人“持阴性证明”在区内有限活动，而继续被“严管”的9区居民或可在7天内购物两次。

广告 继续浏览后续

上海当局目前将其防控级别分为三个等级: “封控区”、“管控区”、“防范区”。

据上海市疫情办主任顾洪辉5月1日表示，“封控区”继续严格实施“足不出户、服务上门”。

黄浦、静安、徐汇、长宁、虹口、杨浦、宝山、闵行和嘉定9区目前可能属于“封控区”，因为顾洪辉说，要继续“从严从紧”对这些区实施“全域严格管理、全员检测筛查、全面流调排查、全民清洁消杀”等措施。

但这些地方的居民似乎被允许每户指定一人，7天两次限时、分批前往超市、药店。

目前，奉贤、金山、崇明、青浦、松江和普陀6个区被宣布“清零”后变成“防范区”，这些地方的居民可在区内活动，前往超市、药店和医院，区内甚至逐步恢复公共交通，私家车的有限通行。

介于9个封控区和6个防范区之间的，应该属于“管控区”。上海当局对“管控区”实施“人不出小区(单位)，错峰取物”，每户每天可在严格做好个人防护的前提下，分时有序、分区限流在指定区域活动，无接触式收取快递。

当然，所有被允许“出现”的居民都须凭24小时抗体阴性或48小时核酸阴性证明，健康绿码，进入相关场所。

据上海疫情办主任顾洪辉称，“上海本土阳性感染者自4月13日达到单日峰值27605例后，总体呈现波动下降趋势”；“核酸筛查和抗原检测的阳性率逐步下降”。