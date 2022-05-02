不一样的黄金周：中国冷清 兵马俑「俑比人多」 澳门持平 香港谷低反弹

中国/黄金周

当为数逾十万的法国人在劳动节走上街头抗议之际，平常难以上街示威的中国人，今年的劳动节更可能要窝在家中，因为京沪等多个省市已因应疫情持续而呼吁市民在「五一」黄金周「就地休假」，而进入景区以致出行或用餐均须出具48小时内的核酸检测阴性证明，以致部分景区即使让本地人免费入场，以往景区人山人海的情况亦难再复现，西安兵马俑更出现「俑比人多」之叹。影响之下，陆路和航空客运量预料较去年大降62%和77%。

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港澳方面，香港在黄金周开始的昨(1日)天，适逢海外旅客放宽入境香港，令入境人数增至近五千人，虽然处于低位，但已较去年多2.3倍；当中，中国内地和海外游客合共有397人，亦较去年多2.5倍。澳门比香港情况更好，在前天的中国内地黄金周首日假期，单日的入境人数有41584人次，创今年单日新高，只是较去年黄金周首日的4.5万人次减少约7%；昨日的入境人次虽已回落至2万人次左右，有望维持去年劳动节假期日均入境旅客3.3万人次的水平。

中国内地今年的五一黄金周假期由4月30日至5月4日，但由于疫情持续在七、八千人染疫的高位徘徊，北京、上海、甘肃、海南、安徽等多个省市倡导假期非必要不离省、非必要不出市，以至交通运输部预计，「五一」假期全国客运量只有一亿人次，较去年同期下降62%。民航方面，旅客日均客量约为40万人次，较去年同期下降77%；高速公路方面，日均流量预计为2700万辆，比去年同期下降49%左右，而长三角区域流量的跌幅更大；铁路方面，以4月28日至5月5日为黄金假期计算，国铁集团预计，全国铁路接载3200万人，总体处于低位。

为降低疫情风险，不少景点关闭或限制入场游客流量。关闭的有北京环球影城、山西平遥古城等景区；至于颐和园、张家界、庐山等景区虽然免费让本地人入园，但据《九派新闻》报道，颐和园、八达岭长城、西安城墙、龙门石窟等热门景点，假期首日下午时，余票仍然充足。另据「西部决策」网上载片段，以往游人如鲗的兵马俑，游客疏落，停车场车位甚多，网友慨叹「兵马俑都比游客数量多…，导游也都很清闲。」至于华山景区，假期首日在上午8点至10点的人流高峰期间，登山人数只有236人，索道无人排队。

有关现象并不令人意外，因为根据央视新闻在微博进行的「你的劳动节如何度过？」调查，经近7万人投票后，有五成半受访者选择「宅家里，休息刷剧做美食」，仅一成半参与投票者表示「在路上，看山看水也看人。」至于近两成人表示「在单位，加班度过劳动节」的，可能是为服务行业的从业员。

游人减少可能的惟一好处是住宿开支减少，根据中国旅游平台「去哪儿」的资料，北京、成都、三亚等城市的豪华酒店预订价格只及去年的一半，多个城市酒店的平均价格创近五年同期价格新低。

另外，当跨省出行受限，本地游、微度假成为热门选择，周边露营的关注度更是大幅上升。中国旅游服务平台「飞猪」数据显示，4月关于「露营」的搜索量比3月同期增长120%，最后一星期有关露营的订单更较之前一周增长超过三倍。