印度：德国的新中国？

中德关系

2022年5月2日，德国总理朔尔茨（右）和访德的印度总理莫迪（左）在合同签署仪式后握手。

据德国电视一台报道，印度总理莫迪周一访问柏林，双方举行了印德政府磋商会议。德国总理朔尔茨在会议后宣布，德国将提供100亿欧元用于未来数年和印度进行更密切的合作。朔尔茨称印度为德国在亚洲的中央合作伙伴，其中包括在全球气候保护上的合作。印度目前的热浪表明了阻止气候变化的重要性。莫迪表示，主要目标是改善可再生能源和绿色氢的基础设施。双方达成了一系列协议，其中包括移民和回返两个方面的合作。但在乌克兰战争上，双方继续存在分歧。

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德国电视二台报道说，尽管在乌克兰战争上有分歧，但双方还是愿意密切合作。因此，两国首脑在共同记者会上，全都言辞模糊。印度拒绝参与对俄国的制裁，在与朔尔茨的共同记者会上，也没有改变立场。印度的武器很大一部分是来自俄国。就在西方国家摆脱俄国的能源供应的同时，印度扩大了来自俄国的原油进口。尽管如此，朔尔茨还是邀请莫迪这位荣誉贵宾前来参加六月底的七国峰会。该会议主要是要打造一个广泛的反俄联盟。

德国《经济周刊》发现，朔尔茨倡议的时代转折现在也体现在外交上。他才刚访问了日本。周一又对印度总理莫迪表示了欢迎。朔尔茨近来把价值伙伴一词吊在嘴上，对中国是只字不提。在德国新的对外经济政策里，中国排到了后头。

《奥格斯堡汇报》发现，印德双方加强了合作。尽管在乌克兰问题上有分歧，但双方还是进一步靠近了。德印双边经贸往来尽管于2011年政府磋商会议时定为200亿欧元，但到现在，这一目标还是没有达到。而德中贸易则是德印贸易的十多倍。双方现在加强了森林，能源和环保合作，并放宽了技工在对方市场上的就业。印度年轻技工前来德国就业，将减轻德国社会老龄化问题。德国希望印度能成为增长市场，成为德国的新中国。