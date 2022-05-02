受俄乌战争影响美对台军售155自走炮喊停刺针飞弹延后交货

台湾/美国/军事

台湾军方接获美国国务院通知，因为俄乌战争影响，美国无法依原承诺的军售案，对台湾提供新型155公厘自走炮等武器。这批武器是拜登总统上任后宣布的第一项对台军售案，被通知无法提供之后，台湾原本希望能延到2028年交货，但美方坚持必须全案终止。

广告 继续浏览后续

俄乌战争对美国军事武器的制造生产已经产生影响，美国国务院告诉台湾军方，受到俄乌战争影响，美国无法对台湾供应这批自走炮。台湾国防部则表示，155公厘自走炮案因为生产线排挤，经美方告知，最快要到2026年后才能交货，台湾将持续与美方沟通协调。

台湾国防部还透露，考虑台湾防卫作战精准打击火力的需求，已经协同美方，研究采取精进替代方案，以符合作战实际需要。

这项对台军售案，拜登政府是在去年八月，透过国防安全合作局(DSCA)公开宣布的，内容包括155公厘自走炮车40辆；弹药车20辆；救济车5辆；先进野战炮兵战术信息系统一套；以及导引炮弹套件1698个，总价7亿5千万美元。原本计划第一批8辆自走炮车，将在明年交货给台湾。

联合报报导指出，本案表面上的理由是，受到俄乌战争的影响，但几个月前有消息透露，拜登政府对台军售态度转变，以需符合不对称作战需求为理由，调整对台军事合作的优先级，停止载台性质的对台军售。

另外，台湾向美国采购的250套「肩射式刺针飞弹」，已经付给美方7900万美元，本来双方议定今年可以开始交货给台湾海军，2024年台湾陆军也可以取得这项武器，将部署在金门、马祖、澎湖、花莲、东引等地，强化野战防空能力。

但台湾海军最近提供给立法的报告内容，却看不到交货日期。海军司令部说，已经提醒美方，务必依照原订日期交货，如果无法交货，台湾将调整延后付款的期程。

刺针飞弹无法如期交货是不是也受到俄乌战争的影响，目前无法证实。但法新社日前报导，由于美方已提供乌克兰1400枚刺针飞弹，这型飞弹的库存已经减少，而补充库存需要时间。国防企业雷神技术公司（Raytheon Technologies）高层则警告，由于缺乏可用零件，要到2023年后才能加速生产刺针防空飞弹。