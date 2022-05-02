中国79-89民主艺术家巴黎聚头 拟作两代人历史传承艺术联展

中国大陆79民主运动的杰出代表旅法雕刻家王克平，在5月1日当天，与来自德国柏林的前卫艺术家杨伟东杜兴夫妇和来自英国的曲磊磊夫妇，以及流亡法国长达32年的前六四天安门学生领袖之一的王龙蒙欢聚一堂，热烈讨论1979一代人和1989一代人的历史传承关系和不同时期各自发挥的历史作用，并计划一项两代人历史传承艺联展。此外并打算单独做一个79文化的反思回顾展活动。

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如今画作已成为大英博物馆永久收藏品的中国民主人士画家曲磊磊前来巴黎相聚时指出，当年在中国思想界的杰出人物对中国未来的政治体制改革的长时间思考决定了1979北京民主运动发生的时机和它发生的必然性。此外，思想界的先驱徐文立，魏京生，任畹町和相关的文化运动旗手人物王克平，马德生，曲磊磊，黄锐他们平常就有来往和思想交流，可以说是事情发展的一体两面。

特别要指出的是，1979年在北京，"星星画展"的成功举办不仅宣告了中国艺术界对中国的政治体制和思想文化体制的极大的不满和自身不断逐渐的成熟，从文化的角度也宣告了一个"新时代"的即将到来，对后来的中国改革开放起到了极大的鼓舞作用，并且对十年之后爆发的1989年天安门民主运动也起到了指导性的作用。

89年就读北京中央戏剧学院的王龙蒙和杨伟东都是当年天安门民主运动的积极参加者和组织者，后来因为中国政府的残酷镇压，这一场波澜壮阔的民族觉醒和民主运动失败了，他们被迫流亡国外，王龙蒙甚至长达三十多年而不得回国。

为香港等地民主发出抗议之声甚至肯《全裸牺牲色相》、大气(法国影评用词则是：慷慨就艺)创作的前卫行动艺术家杨伟东认为，如果没有1979年中国民主先驱们的呕心沥血的努力，就不会有1989年的改变了中国和世界的天安门民主运动的大爆发，更加不会有中国大陆后来断断续续进行的政治和经济方面的改革，两者可以说是相辅相成的结果。 王龙蒙也表示：1979年民主的一代人是历史的先知，是历史的吹哨人、清醒者，他们的存在和作用就是吹醒了我们，启蒙了我们，使我们认清了中国发展的必然道路，可以说，没有79就没有89，就不会有今天中国社会和世界的普遍觉醒。我们两代人思想的高度相似性和各自在不同的历史时期做出了可歌可泣不屈的努力是历史的传承，是历史的选择！ 感谢79一代人的努力，感谢1979的先驱前辈们曾经艰苦卓绝的付出，你们的开拓精神就像夜晚的“星星”不断指导影响着我们不断成熟发展的道路。

要特别指出的是，一脸帮夫相的杜兴经常手持专业录像摄影机伴随着杨伟东，随时扶持记录她的民主丈夫艺术创作的点子。今年4月甫出版的杨伟东编辑、杜兴摄影的一本德语版民主新作（*注1），替多名受苦受难的中国及香港民主运动人士，每人给与2大页篇幅做个人特写镜头大幅相片及少许文字介绍，最后并集结成册，旨在能替这些献身中国民主的人士留下历史的身影。

另据与会的王龙蒙向本台法广透露：这群中国民主先锋艺著名术家未来的活动计划：第一，把中国79那一代艺术家，也就是星星画展的那一代，在巴黎或伦敦单独做一个文化的反思回顾活动。第二，杨伟东建议：由中国79一代在美术、摄影、电影戏剧等具代表性的象征人物，牵头作一项中国79-89艺术联展，旨在强调历史的相关连续性以及79-89这两代人的直接历史文化传承。

*注1：杨伟东德国出版的新书：ERINNERUNG

出版日期：2022年4月

本民主相簿事宜联络信箱：beiyong.de2022@gmail.com