岸田首相将不出席韩国候任总统尹锡悦就职典礼

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据悉，关于本月韩国候任总统尹锡悦的就职典礼，日本首相岸田文雄将不会出席，目前准备派遣林芳正外相出席。据政府相关人士透露，韩国当选总统尹锡悦5月10日举行总统就任仪式，据说日本首相岸田文雄是否出席一直悬而未决，但是目前已基本决定不出席。

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候任总统尹锡悦在就职仪式前派代表团访日，表明改善日韩关系的意愿，韩方也有期待岸田首相出席尹锡悦就职典礼的声音。岸田文雄4月26日在官邸接受了韩国代表团的礼节性拜访。该由担任团长的下届执政党“国民力量党”国会副议长郑镇硕等国会议员和专家组成，他们向岸田首相递交了尹锡悦的亲笔信。

对于5月10日举行的尹锡悦的就任仪式，日本政府进行了全面的探讨，而韩国政府相关人士关于就任仪式称：“岸田是否出席受到了关注。如果有困难，希望让林芳正来。

然而，首相身边的人物表示，自民党内部有些重要人物对岸田首相的出席持谨慎态度，他们表示：“如果没有改善日韩关系的确切承诺就去出席，就会有些不妥，那怕是水面下的承诺也好。”因为日韩在韩国法院判处日本企业赔偿战时劳工和慰安妇等问题上还存在着严重的分歧。

日本外务省干部就此问题表示：“这是韩方应该采取措施的问题，必须出示具体的解决方案”，对岸田出席尹锡悦的就职典礼也持否定看法。