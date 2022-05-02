欧盟对苹果公司提出新一项反垄断诉讼

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欧盟周一正式对苹果公司提出新一项反垄断诉讼，指控苹果滥用在流动支付市场的主导地位，排除竞争对手开发流动支付解决方案，苹果可能因此面临巨额罚款。

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欧盟周一指控苹果公司阻止其他对手使用iPhone深受欢迎的Apple Pay随行点击支付系统，开启苹果和欧盟双方之间的新战线。

欧盟负责反托拉斯事务执委维斯塔格（Margrethe Vestager）表示："我们今天达成的初步结论，是关于商店行动支付排除他人加入市场。"

维斯塔格告诉媒体："苹果公司不公平地保护Apple Pay钱包，让它不用遭受竞争，一旦证实，这种行径无异是滥用垄断优势，根据我们的法律，此举是非法行为。"

这是欧盟监管当局对美国科技巨擘采取的一连串行动之一，欧盟过去曾针对苹果的串流音乐和电子书服务。

欧盟此次的主要调查对象是Apple Pay苹果支付，以及苹果的近场通信芯片。苹果发表声明，强调着重用户安全，为使用者提供简单、安全的方式进行数码支付，也使银行及其他金融机构可以为客户提供非接触式的支付服务。

不过，欧盟反垄断监管机构不认同苹果的说法，指到目前为止，调查没有发现任何证据表明，向竞争对手开放流动支付的关键技术存在有如苹果所称的高安全风险，苹果不能以安全为借口合理化自身做法。

苹果公司也是"数位市场法"（Digital Markets Act, DMA）锁定的主要目标。数位市场法是欧盟通过的一项重要法律，禁止苹果等美国科技巨擘在其产品和平台上独厚自家服务。

欧洲银行抗拒要付费给苹果才能透过app接触到它们的客户，因此向欧盟提出申诉，执委会于2020年展开调查后提出本案。

欧盟这项调查没有期限。一旦苹果确定有罪，将必须矫正其作法，否则将面临罚款，金额最高可达年营收的10%。