欧盟拒绝以卢布支付俄罗斯天然气 并准备应对供应中断

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欧盟委员会及轮值主席法国在布鲁塞尔举行的27国能源部长紧急会议后宣称，欧盟拒绝以卢布支付从俄罗斯购买的天然气，欧盟将为俄罗斯天然气供应中断做好应对准备。

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法新社消息，欧盟成员国的能源部长周一在布鲁塞尔举行紧急会议，就俄罗斯要求欧洲买家以卢布支付天然气费用及面临供应中断的要求，做出统一的回应。

欧盟能源专员卡德里·西姆森（Kadri Simson）表示，莫斯科要求以卢布支付购买天然气费用是“单方面对合约进行不合理的修改，拒绝俄罗斯的要求合理合法。”

西姆森并表示， “由欧洲公司签订的97% 的合约确定了付款货币，要么以欧元结算，要么以美元付款”。她说，大多数公司将遵守合同规则在5月中旬预定期间付款。"主持布鲁塞尔欧盟能源部长紧急会议的法国生态部长芭芭拉·庞皮利（Barbara Pompili）也承诺各国履行合同的意愿。

另外，欧盟能源专员卡德里·西姆森并警告，欧盟必须为暂停能源供应做好准备。虽然一些国家在主动或被动的情况下已采取行动，但由于匈牙利及奥地利等反对，欧盟成员国未能就禁止进口俄罗斯油气达成共识。

路透社引述2名欧盟官员报导，欧盟委员会考虑到匈牙利和斯洛伐克对俄罗斯石油的依赖，正在规划将购买俄油禁令将两国排除在外。

欧盟委员会预料周二完成欧盟对俄罗斯新一波制裁措施规划。新制裁可能包括禁购俄罗斯石油，因为石油出口是莫斯科一大收入来源。

2名欧盟外交官稍早透露，欧盟目前倾向在今年底前禁止进口俄罗斯石油。

最新对俄制裁措施将于4日提交给各欧盟国驻欧盟代表。

另据路透社报道，德国总理朔尔茨周一表示，在俄罗斯与乌克兰达成和平协议之前，欧盟不会取消对俄罗斯的经济制裁措施。朔尔茨在接受德国公营电视台采访时表示，我们的目标是俄罗斯接受战争，并从乌克兰撤出军队。朔尔茨并说："俄罗斯总统普京与乌克兰达不成和平协议，我们是不会取消制裁的。