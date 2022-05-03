中国至今未公开援俄 西方警告奏效？

俄罗斯侵乌战争

美国高级官员对路透社表示，尚未发现中国对俄罗斯公开提供军事和经济援助，美方官员对此稍感安慰。

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俄罗斯侵乌战争爆发后，美国一直警告北京不要援俄以削弱制裁效力，为此，先有美国国家安全顾问沙利文与中共最高外交官员杨洁篪“罗马磋商”，继之以美国总统拜登与中国领导人习近平视频会谈，核心都是警告北京不能向俄罗斯提供军事的经济的援助，否则将予以严厉制裁。数名美国官员近日告诉路透社，美方仍然对中国长期支持俄罗斯保持提防，但他们担心的军事和经济协助至少目前还没有发生。

中国除了没有明显的直接支持俄罗斯的对乌战争行动，同时也避免让其国营石油公司与俄罗斯签署新的合同。三月份，中石化暂停与俄罗斯进行的有关一项重大的石油化工投资与天然气销售计划的谈判。

拜登3月24日在布鲁塞尔对媒体表示，他与中国国家主席习近平通话时已确保对方知道援俄后果。美国国务卿布林肯上周在国会表示，中国正在应对作为俄罗斯盟友的“重大名声风险”，“目前我们并未看到中国显著支持俄国的军事行动”。

不过，中国至今拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的侵略行动，新华社5月3日在其旗下 的『参考消息』报道“泽连斯基如何在地堡中治理国家”，似乎选择了正面的角度，但仍然给俄罗斯的入侵加了一个引号。

中方照旧批评西方大幅制裁俄罗斯，但同时表示没有蓄意帮忙俄罗斯规避制裁。不过，俄罗斯与中国的贸易今年第一季度激增。

中俄曾在2月4日宣布，双方合作“无上限”。北京冬奥会结束次日，俄罗斯总统普京拉开侵乌序曲，宣布承认乌东两个“共和国”独立，24日俄军侵入乌克兰。

美国智库德国马歇尔基金会亚洲专家葛莱仪也认为，美国与欧洲联盟针对北京发出的警告，目前为止奏效。

不过华盛顿及其盟友在继续严密监控中国对俄罗斯的援助水平的变化。而且，美国官员继续对中国拒绝谴责俄罗斯并持续散布俄罗斯有关入侵乌克兰的虚假信息感到关切。