俄军出动飞机大炮猛攻亚速钢铁厂 欧盟对俄新制裁包括打击石油出口

俄罗斯/欧盟/亚速钢铁厂/马里乌波尔

俄罗斯军队周二首次出动坦克和步兵对马里乌波尔亚速钢铁厂发动攻击，这是乌克兰在战略港口马里乌波尔的最后一个抵抗据点；此前联合国宣布已成功撤离平民。欧盟称正制定第6轮对俄制裁包括打击石油出口。

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法新社报道，乌克兰军方证实俄军对亚速钢铁厂展开强烈攻势。乌克兰亚速军团副指挥官帕拉玛（Sviatoslav Palamar）周二在社群媒体发布声明说，俄军"在装甲车辆和战车支援下，对亚速钢铁厂发动强烈攻势"，俄军并还企图以船只运送大批步兵，试图强行登陆。

而俄罗斯国防部宣布，俄军飞机和大炮以及顿涅茨克的亲俄武装"开始摧毁"乌克兰部队的"射击阵地"。俄军并指责保卫亚速钢铁厂的乌军利用疏散平民的停火，离开钢铁厂地堡，抢占地面及厂房内建筑的战斗位置。

乌克兰亚速军团副指挥官帕拉玛称，"我们将竭尽所能击退攻击，但我们呼吁立即采取措施撤离厂内的平民。"乌克兰方面表示，上周末有超过100名平民撤离占地广阔的亚速钢铁厂。许多军人和平民藏身在厂内迷宫般的地底通道。

法新社称，到目前为止，俄罗斯军队一直从空中及海上对亚速钢铁厂实施打击。

另外在乌克兰东部，俄罗斯军队继续发起进攻。据乌克兰总参谋部称，乌克兰第二大城市哈尔科夫和附近的城镇周二继续遭到俄军轰炸。

顿涅茨克州州长宣布，在靠近前线的小镇Avdiivka一家工厂遭到袭击，造成至少10人死亡、15人受伤。地区州长帕夫洛·基里连科（Pavlo Kyrylenko）称，周二在顿涅茨克地区发生的炮击事件中，至少有9人丧生。

而南部大城市敖德萨周二再次成为俄罗斯导弹攻击的目标。

另据报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周二在社交专页说，欧盟正制定第6轮制裁俄罗斯的措施，目的是将更多俄罗斯银行，排除在环球银行之间的金融通信协会支付系统之外，并找出制造虚假信息的人打击俄罗斯石油出口。

博雷利表示，欧盟委员会提出的对俄制裁方案，将提交欧盟27个成员国审批。有其他欧盟官员指，欧盟委员会主席冯德莱恩会在周三阐述有关制裁措施，其中包括在年底前禁止进口俄罗斯石油。

欧盟26%的石油进口依赖俄罗斯。分析指对俄石油禁运，可以使俄罗斯失去大笔外汇收入来源，但欧盟国家对此出现分歧。有能源研究中心指出，自从俄罗斯出兵乌克兰以来，欧盟国家已向俄罗斯支付超过470亿欧元购买天然气及石油。