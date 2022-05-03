爱丽舍宫：马克龙呼吁普京允许继续从亚速钢铁厂撤离被围困平民

马克龙/普京/马里乌波尔

法国总统马克龙周二再次与俄罗斯总统普京举行电话会谈。爱丽舍宫会谈后宣布，马克龙呼吁普京允许继续从乌克兰南部港口城市马里乌波尔亚速钢铁厂撤离被围困平民的行动。

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法新社报道，俄罗斯军队周二对马里乌波尔的亚太钢铁厂发起猛烈攻势，据联合国称，被困数周的101名平民已经安全撤离。法国总统府明确指出，撤离行动应依照国际人道主义法则，与人道组织协调，允许撤离人员自行选择目的地。

爱丽舍宫表示，在马克龙与普京两个多小时的电话交谈中，马克龙再次表达了对马里乌波尔和顿巴斯局势的严重关切。

这是受到法国总统和所有西方领导人的​​强烈谴责布查大屠杀事件曝光以来，法俄两位领导人之间的首次电话讨论。

此前，马克龙于上周六与乌克兰总统泽连斯基通电话，泽连斯基认为与俄罗斯总统保持通话是"有用的"。

马克龙并提出与相关国际组织合作，协助解除俄罗斯对乌克兰透过黑海出口粮食的封锁。俄方有关做法已为全球粮食安全带来影响。

另据俄罗斯克里姆林宫表示，普京与法国总统马克龙通电话时，指欧盟成员国对乌克兰部队的"战争罪行"视而不见。

克里姆林宫在公告中，提到乌克兰东部顿巴斯地区，指乌克兰在区内城市及民众聚居点密集射击，导致平民伤亡，西方国家本来可以透过对乌克兰施加影响力，并停止对乌克兰提供武器，协助制止有关暴行，但却对有关情况视而不见。

马克龙在周六与泽连斯基的电话会谈中宣布，法国将加强向乌克兰运送军事装备以及人道主义援助。迄今为止，法国向乌克兰运送了超过615吨的装备。