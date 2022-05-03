马某不是马云 缘何一场虚惊

阿里巴巴-马云

在2019年5月15日的资料照片中，阿里巴巴集团创始人马云抵达巴黎参加 "科技公益 "峰会。自从马云在2020年10月的一次演讲中激怒了监管机构后，他几乎很少在公开场合露面。

中国官媒央视新闻周二上午曝出“杭州马某”涉嫌危害国家安全，已被捕，一下网上疑云四起，有人问“是不是那一片云？”有的干脆怀疑杭州马某就是杭州马云，一时阿里巴巴股市股价剧烈震荡，一度暴跌超过9%。

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甚至到了信誉度并不被认为很高的前环球时报总编胡锡进出面辟谣的地步，据他所知，“杭州市国家安全局抓的是马某某，不是马某”，那么马某某又是谁呢？网友讥讽，总不是马化腾，更不会是马斯克吧？

有网友道出网络爆棚的缘故：关键是这个马某是杭州的，而且普通的马某为何要全网推送？所以一大早，网友都在找“杭州马某”，谁才能配得上如此的惊天动地​？

无端怪马云，大约这位阿里巴巴创始人自从2020年10月在上海批评监管机构触怒北京、深陷监管风暴、蚂蚁金服上市泡汤以来偶尔现身，出路不明。

加之中南海发动反资本、反垄断运动，导致阿里巴巴在内的一批网络巨头及新科技企业遭重罚。马云创办的“湖畔大学”也被迫于去年5月改名。

也有分析指是民间有种仇富心理所致，如果马云被抓了，幸灾乐祸之人自然是不缺乏的，谁让他曾经那么张狂呢。

马云由一位英语老师投身创建阿里巴巴帝国，一度成为最励志的形象，甚至仰慕者或者溜须者称其为“马云爸爸”，55岁欲“急流勇退”，但仍然因其“富可敌国”，欲办教育，遭政权警惕。

杭州马某的事无端闹得这么大，有网民称：“根子还是在顶上，上面对阿里不友好，下面的人自然肆无忌惮。”

新闻人石扉客则以为：关于杭州马案，截止目前为止，我查验到的准确消息发布过程如下，并三点感想：1、办案机关要提升透明度，神秘主义害死人。 2、新闻单位要改革，通稿制度害死人。 3、祝福阿里巴巴和马老师以及吾国所有的民营企业与企业家们！

根据中央社报道，中国学者黄日涵3日在微博贴出一张据指马云5月1日“在湖畔创业中心种树”的照片，一切尚好的意思，黄日涵还在旁边写了一句话：“写新闻的人要负责，一字之差，股票蒸发了几十亿”。

也有人认为这场“虚惊”，反映了中国社会弥漫的某种不安全感和什么事都可能突然发生的恐慌心理，推特上有一些这样的评论。

民运人士王丹认为，杭州公安逮捕马某，稍有常识的人都应当知道这不可能是马云，但相关假消息到处流传。消息是假，反映的是中国民间资本惶惶不可终日的心态是真。

秦鹏以为，这就叫惊弓之鸟，一句马某，让阿里巴巴闪崩，几百亿美元瞬间蒸发。就这样还发展经济？

五岳散人分析，马某某引发的阿里巴巴股票山崩 ：其实大家都有“马云被抓”的心理预期，这个大致算个预演。

邓聿文评论，其实此马某某根本不可能是马某。一来是马某不会去从事所谓的勾结外部势力，危害国家的活动，二来马某自称为偶像后早就被安全部门盯上了，如有这类活动早就被抓，还等今天。

也有人说：杭州马某事件，说明是个中国人就没有免于恐惧的自由。

最后又回到最前面，那这个杭州马某某到底犯什么事啦？官方称，此人涉嫌“煽颠”，还勾结了境外反华敌对势力。“马某”事件疑云四起后，官媒稍晚公布更多细节，称“马某某”85年出生，“成立非法组织鼓动学生……”如此，看样子应是一位大学教师。

《法制日报》官网的报道指“马某某”与境外反动势力勾结，把境外活跃敌对分子视为“人生导师”，逐渐形成“反政府思想”，成为境外敌对势力“以华治华的工具”，“成立非法组织”、着手制定反宣纲领，甚至筹备成立“大陆临时国会”，“制定政治纲领”。

看起来是一位雄心勃勃的有志从政的人物？杭州马某疑云似乎撇清了，但这个马某某的罪名也虚无的很。有分析指出，从官方文字看，马某某也不过说说写写，顶多网上发表一些意见，有了些听众和读者，或许也有些鼓动力，跟外面的网友或“人生导师”有了联系，便被指为勾结敌对势力，这其实也是当局一直以来因言治罪的路数，不过在习近平时代严重加码罢了。