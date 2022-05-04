上海封锁：一名韩国人死亡获韩领馆确认

韩国/中国/新冠疫情

中国网络5月3日盛传一位在上海的韩国人被发现在家中死亡，韩国第一大门户网站Naver网站报道了上述消息，在上海居住多年的韩国三星集团前高管柳在润先生也向法广确认了上述消息。

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法广：您好，感谢您接受法广的采访！昨天中国网络盛传一个韩国人被发现死在家中，这是真的吗？

柳在润：是的，他在一个韩国有名的面包点工作，他出生于1978年，一个住在家中。他好几天没有下去测核酸，当地居委的人到他家去查，才发现他死在家中，已经几天了！

法广：有人知道他死亡的原因吗？韩国驻韩国领馆怎么说？

柳在润：现在还不清楚，据说他有心脏问题，韩国领馆说要协同中国警方彻底调查。但是，据我所知，韩国领馆试图封锁这个消息，他们不愿意外界知道，因为韩国新政府即将上台，他们试图明哲保身。是我把消息披露给韩国媒体之后，领馆才公开表示要对此进行调查。我还警告他们，不要侮辱死者，不要说他是因为喝酒喝多了，或者是别的原因。我相信，即使他有心脏病，如果没有疫情管制，他就不会死。

法广：您现在的情况怎么样？食品供应有问题吗？

柳在润：我还好，因为我会中文，住在一个有供应的地区，我一个人没有食品问题，但是，我知道有许多韩国学生，居住在郊区或者是在华人居住区的韩国人有许多问题，我一直呼吁韩国领馆帮助他们，但是，他们的工作是远远不够的。

法广：最近有一个民调说绝大多数（80%）在上海的外国人都希望离开中国，您觉得这个数字真实吗？

柳在润：我觉得就目前而言，这个比例应该是正确的，因为大家都受不了了。不过，希望走不一定就能走，最后，还要看他们是不是真的能走。

法广：您本人也受不了了吗？您觉得最最难于忍受的是什么？

柳在润：不知道您坐过牢没有，坐牢么还有一个固定的刑期，一年就是一年，两年就是两年，这要到什么时候才结束？没有任何消息，不知道什么是否才能够解封！

另据韩国第一大门户网站Naver网站的报道，最近，派遣到中国的韩国侨民经常独自生活，因为中国政府不允许家庭邀请以防止 COVID-19 的传播。

去年4月，在上海，一名40多岁的韩国女性在接种中国疫苗三天后死亡。