凶险 俄军攻入亚速钢铁厂地带

俄罗斯侵乌战争

这张由Planet Labs PBC拍摄的卫星图片显示了2022年5月4日乌克兰马里乌波尔的Azovstal钢铁厂的损坏情况。2022年5月3日，俄罗斯军队开始攻打马里乌波尔被炸毁的钢铁厂。

尽管莫斯科矢口否认对马里乌波尔亚速钢铁厂发动突袭，乌克兰执政党人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚（David Arakhamia）周三证实，俄罗斯军队已经进入马里乌波尔亚速钢铁厂区域。

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周三稍早些时候，马里乌波尔市长博伊琴科表示，“战斗正在激烈进行，很悲哀的是，我们失去了与守军的联系。我们不知道里面究竟发生了什么。他们是否处于安全，我们一无所知。”

稍后，阿拉哈米亚对自由欧洲电台证实，“俄罗斯军队已进入亚速钢铁厂地带”。俄军连续第二天发动攻击，企图攫取至今仍被乌军守卫的亚速钢铁厂。

不过，他表示，基辅当局继续与亚速钢铁厂乌克兰守军保持着联系。

亚速钢铁厂有城中城之称，建筑与苏联时期，占地方圆数公里，地上地下数层，且有巨大的地下防核武轰炸地道，结构错综复杂，在俄军进入马里乌波尔几十天后，至今未拿下由乌克兰亚速旅和第36海军陆战队联合守卫的钢铁厂。

马里乌波尔市长博伊琴科对乌克兰电视台表示，俄军动用了重炮，坦克和轰炸机持续不断地轰炸，并且有多艘俄罗斯军舰靠拢亚速海岸。

博伊琴科表示，我们的守军非常英勇，他们在钢铁称坚守数周，为乌克兰军队赢得了宝贵的时间，但他们现在处境异常困难。

尽管两日来已有百余位躲藏在亚速钢铁厂的平民得到安全转移，博伊琴科表示，目前仍有几百名平民，包括三十多位儿童等待援救。

亚速旅一名指挥官周二表示，俄军对亚速钢铁厂发动袭击，但克里姆林宫发言人佩斯科夫周三予以否认。佩斯科夫称，“俄罗斯三军总司令(普京)已于4月21日公开下令，取消任何攻击行动。因此，没有攻击行动。”

基辅情报机构周三表示，俄罗斯准备在5月9日，在已被其炸成废墟的马里乌波尔举行“胜利大游行”。