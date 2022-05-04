应对疫情 北京关闭几十个地铁站

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北京周三（5月4号）关闭了即日起封闭6条路线上的40多个地铁站，以限制出行和应对新冠疫情暴发，有报道称，这是为了避免上海封城的局面在北京上演。

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综合报道，尽管拥有2100万人口的中国首都每天只有几十起阳性感染病例。但根据北京地铁的微信页面，该市已经关闭了约占网络的15%的地铁站，分布在1号线、6号线、10号线、14号线、17号线、亦庄线等路线上，另外158条公交线路也被叫停。大多数暂停的车站和线路都在朝阳区，而这是北京爆发疫情的震中。

北京地铁相关通知说，这40座车站中属路线交会站者，乘客仍可在站内转乘。

北京市疫情持续，官方通报3日新增46例本土确诊病例与5例无症状感染者。北京市4月下旬起出现新一波由奥米克容变种病毒引起的新冠疫情，近日来每天新增染疫人数保持在50人上下，未见消弭迹象。为此，全市已采取了禁止餐饮堂食、限制文艺娱乐场所人流，以及中小学延后返校、大学住校师生管制出校等措施，并在部分区域实施封控。

北京16个行政区中的12个区，已自3日起进行3轮的全面核酸检测。周二，首都人口最多的朝阳区的所有居民开始了新一轮的测试，该测试将于周四结束。

一位不愿透露姓名的北京居民告诉法新社："我认为这个城市已经被封锁了一半。" 他的住宅楼被当局封锁了。 他说："没有解封的时间表，越来越多的地方被封锁了。“

另一位35岁的居民说，他在网上购物以避免与超市里的人接触。他说没有人能够真正说这种限制会持续多久，但他表示理解……

法新社报道，在过去两年里，中国基本上没有受到影响，但是在最近几周，中国一直面临着最严重的疾病爆发。在疫情最严重的上海，一个多月以来采取封城管理以达到“动态清零”的目的，所有检测结果呈阳性的人都会被送到检疫中心集体隔离，而这些方舱医院的舒适度各不相同，卫生条件往往很糟糕。

上海最近报告了近5000个新病例，这一数字与之前比较有所下降, 该市也逐步开始放松严格的封城措施。

据报道；在中国人通常集体出行的劳动节假期，今年旅游景点几乎无人问津。餐馆不对顾客开放，居民因担心封城而开始囤积食物和必需品。

路透社说，根据最新的预测和数据，中国为对抗冠状病毒而采取的严格卫生措施正在影响其经济增长，并损及在那里投资的国际公司。