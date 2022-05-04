报告指中国黑客窃密助壮大经济 美欧亚30企业受害

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网络安全研究人员周三表示，与中国政府有关的黑客从美国、欧洲和亚洲的30多家制造业与科技公司窃取敏感资讯。这项发现让外界略窥中国涉嫌利用黑客窃密壮大经济的手法。

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中央社援引美国有线电视新闻网（CNN）报导，根据波士顿的资安业者赛博瑞森Cybereason称，这些黑客锁定的目标是在制药和航太业应用广泛材料的制造蓝图。这家公司是在去年发现这类活动，但表示这种黑客攻击行动至少可以回溯到2019年，而且暗示有这方面的大量资讯遭窃。

赛博瑞森Cybereason研究主管达罕（Assaf Dahan）表示："这显然是最高等级的工业间谍和窃取知识产权行径。"

近来乌克兰战争使各界全心关注俄罗斯的黑客攻击行动，但其实中国的数位间谍也很活跃。

美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导，相关攻击是由与中国政府有关的黑客组织APT 41主导，迄今已由涵盖制造、能源和制药业的约30家跨国公司窃取价值估计达数兆美元的知识产权。

赛博瑞森Cybereason执行长狄夫（Lior Div）表示："我们说的包括战斗机、直升机和导弹的蓝图。"他又说，在制药业方面，"我们看到他们窃取关于糖尿病、肥胖和忧郁症等药物的知识产权"，而且至今尚未被阻止。

美国联邦调查局（FBI）副局长阿巴特（Paul Abbate）上周对美国医院协会（American Hospital Association）演说时表示，中国有"庞大而复杂的网络窃盗计划，所进行的网络入侵攻击比世界所有其他国家加起来还多"。

消息援引美国官员与网络情报分析家指出，中国为成为制造强国，推出"中国制造2025"计划，相关类型制造业就是中国黑客锁定窃取资讯的目标。

美国司法部2021年5月曾起诉4名与APT 41有关的华人，原因是他们参与在全球的入侵行动，目标是窃取知识产权和敏感的商业情报。

联邦调查局曾在报告中估计，美国经济每年因仿冒产品、盗版软体和商业机密失窃而蒙受的损失高达2250亿至6000亿美元。

赛博瑞森Cybereason研究人员表示，很难估计中国黑客这项行动造成的经济冲击究竟有多大，因情况相当复杂。不过，狄夫指出："依我们估计，相信金额是数兆美元，不是以亿计。真正的影响我们要5或10年后才知道。"