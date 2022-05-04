拜登将与G7领导人商讨对俄新制裁 匈牙利反对对俄石油禁令

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美国总统拜登周三表示，本周将七国集团领导人讨论进一步制裁俄罗斯的计划。匈牙利表示不支持欧盟禁止俄罗斯石油进口，乌克兰领导人指责匈牙利是"战争罪犯的同谋"。

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路透社报道，在欧盟提出对俄罗斯实施包括石油禁运在内的新一轮制裁措施后，美国总统拜登周三回答媒体询问表示，美国"始终对进一步实施制裁持开放态度"。拜登说，“本周我将与G7领导人讨论这个问题，我们将要做什么或不做什么”。

欧盟委员会周三提出对俄罗斯的第6轮制裁措施，其中包括6个月内逐步淘汰俄罗斯石油进口、将俄罗斯最大银行"俄罗斯联邦储蓄银行"（Sberbank）从SWIFT系统中剔除、禁止俄罗斯国家广播公司在欧洲广播频道播出等。

美国财长耶伦也表示，美国一直在与伙伴国讨论进一步制裁，并可能采取额外行动，向莫斯科施压。她说，西方的制裁对俄罗斯经济造成巨大损失，而欧盟推动在今年内停止进口俄罗斯石油，可能使油价上升，美国将会与欧洲合作，确保欧洲国家有足够供应。

而俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫此前表示，制裁是一把双刃剑，欧洲民众的成本会大幅增加，莫斯科正考虑各种方案，以应对欧盟的石油禁运。

另据法新社报道，欧盟委员会周三建议会员国对俄罗斯实施石油禁运，但匈牙利外长西亚尔托随后表示，匈牙利不支持这项提案，因为这会摧毁匈牙利的能源安全。乌克兰领导人指责匈牙利是"战争罪犯的同谋"。

匈牙利外交部长西亚尔托周三宣布，匈牙利无法支持目前形式的制裁方案，也不能投赞成票。

西亚尔托周三在脸书上表示，欧盟这项制裁方案将禁止由俄罗斯运送石油到欧洲，预先通知时间很短，匈牙利明年底就要开始。他表示，只有经油管由俄罗斯输送来的原油能够豁免受到制裁，匈牙利才能同意相关方案。

欧盟要通过对俄罗斯石油禁运的提案，必须获得全体会员国一致支持。欧盟前5轮对俄罗斯制裁都获得各国一致通过。

除了匈牙利对石油禁运提案不表支持，捷克和保加利亚也都表示希望能够暂获豁免。

捷克总理费亚拉表示，捷克将寻求欧盟禁运方案给予豁免期，延后实施禁运2至3年，以争取时间扩增油管的运送量，这样捷克才准备支持禁运决定。

保加利亚副总理瓦西雷夫也表示，保加利亚虽能承受减少俄罗斯原油，但这会导致油价高涨，因此如果欧盟考虑实施石油禁运，保加利亚希望能暂获豁免。

乌克兰政府则对匈牙利的立场做出了严厉回应。乌克兰外长库列巴周三表示：“当一个国家反对对俄罗斯石油禁运，这意味着该国家站在俄罗斯一边，并对俄罗斯在乌克兰所做的一切也负有责任”。