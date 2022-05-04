朝鲜再次试射导弹 古特雷斯敦促平壤遵守联合国决议

朝鲜/导弹/韩国

在国际局势越来越紧张之际，朝鲜周三再度试射导弹，这是继上月16日后，时隔18天再度进行试射，也是朝鲜今年第14度试射。由于本月10日韩国新总统就职，朝鲜的试射时机敏感，对此韩国候任总统尹锡悦团队表示严厉谴责。联合国秘书长周三再次敦促平壤遵守联合国决议。

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法新社援引韩国联合参谋本部周三表示，朝鲜周四中午12点03分在平壤顺安一带向东部海域发射一枚中远程弹道导弹。

有专家分析，朝鲜这次可能以缩短射程的方式发射"火星－15"型洲际弹道导弹。

韩联社表示，这是朝鲜领导人金正恩上月25日扬言以核武先发制人后的首次武力挑衅，由于韩国新政府将成立，候任总统尹锡悦将与美国总统拜登会谈，朝鲜可能想借此举来传达战略挑衅即将升温的讯号。

尹锡悦的总统交接职务委员会周三表达强烈谴责，直指朝鲜违反联合国安理会的相关决议，对朝鲜半岛、东北亚乃至国际社会的和平与安全造成严重威胁，敦促朝鲜立即停止加剧地区紧张局势和对国际和平与安全构成威胁的行动。

日本防卫大臣岸信夫周三证实朝鲜试射导弹，他表示，朝鲜多次试射弹道导弹对日本、地区和国际社会的和平与安全构成威胁。

联合国秘书长古特雷斯周三敦促“朝鲜全面遵守联合国决议”。 古特雷斯发言人杜加利克Stéphane Dujarric表示：“此次弹道导弹试射只会加剧地区和国际紧张局势”。