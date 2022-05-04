港府设旅客筛选系统 2024年起禁可能危国安或香港治安者入境

香港/政治

港府拟设立「预先通报旅客资料系统」，要求航空公司在来港航班起飞前提供乘客及机组人员个人资料，经当局审查后方可登机来港，目标由加强阻截潜在难民来港扩至反恐。而保安局副局长区志光在立法会一个委员会上更透露，会「筛选对香港不利、高风险人士」，不让他们来港，当中包括危害国家安全或香港治安者。至于相关系统的招标和采购工作，港府会考虑投标公司是否与制裁香港的国家有关。

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港府建议昨(3日)已获立法会保安事务委员会同意，当局会在暑假前向该会财务委员会申请近3亿港元(下同，折合约3600万欧元)拨款，明年首季开始招标，预计2024年第三季投入运作。

根据保安局提交立法会的文件，来港航班须在起飞前至少四十分钟，透过系统向入境处提供航班，以及旅客的姓名、出生日期、国籍及证件号码等资料。处方有权发出「授权登机」或「拒绝登机」指令，以允许或不允许某乘客或机组人员登上来港的飞机。港府强调，享有香港居留权人士不会获发「拒绝登机」指令，而预报系统只适用于「来港航班」。

当局强调，有关系统是因应《国际民用航空公约》要求，容许航空营运商和边境管制机构进行接近实时的双向通讯，以应对恐怖主义和极端主义的威胁，现时全球超过100个国家，包括中国、美国及英国等地都已设立预报系统。

不过，保安局副局长区志光昨在会上谈及禁止踏足香港的安全考虑颇具弹性，他首先表示，系统目的之一是防范免遣返声请者来港；其后在回应议员质询时又说，要按风险评估行事，包括「国家安全」以及潜在免遣返声请者，例如曾经递解出境人士便会被列为高风险。在亲北京的工联会议员追问如何防止2019年反对修订逃犯条例的「外国代理人」入境时，区志光虽表示不评论个案，但原则上将按情报分析，若发现有人「影响到香港国家安全、香港的内部治安安全，这些人对香港利益毫无好处呢，我们不会让他入香港」。及至他指香港在2019年拒绝逾七千人入境、过去两年禁止二千多人踏足香港后又说，新系统启用后，「希望大部分筛选到一些对香港不利，或者高风险人士，唔可以来到香港。」他没有解释何谓不利或对香港毫无好处，并强调入境处会作最后把关，乘客即使能登上飞机，亦不代表可以入境香港。

港府过往曾拒絶海外的活动人士、记者、学者或政治人物入境香港，例如一些「六四」民运人士、台湾学者吴叡人、菲律宾前官员等便曾被禁足香港，而指港府利用相关权力禁止任何人士出入境的忧虑早在讨论《2020年入境（修订）条例草案》时响起，因为草案订明，入境处长可获授权「指示某运输工具可或不可运载某乘客」，民主派质疑当局可禁止任何人出入境；大律师公会亦质疑入境处长藉此拥有不受约束的权力，或限制港人及其他人离开香港。保安局则强调，是次修订是针对难民（即免遣返声请者）问题，希望从源头阻截，立法目

的是希望推行「预报乘客资料系统」，「要求来港而非离港的航机提供乘客资料」，强调香港居民出入境自由受法例保障。条例去年4月通过、8月生效，保安局近日就设立预报系统的文件，功能已由阻截难民扩至反恐，官员席上再将禁足人士范围扩至国安和不利香港治安。