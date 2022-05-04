疫情剎不住单日确诊达2万8美调升台湾旅游风险等级为中度

台湾/新冠病毒

美国疾病防治中心（CDC）2日调整多个国家的疫情风险等级，将台湾从第一级「低风险」调升到第二级「中度风险」，虽然台湾近两个月放宽部分旅游限制，但CDC仍不建议前往台湾休闲旅游。

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事实上，此刻台湾疫情正迅速扩散，4月28日到5月2日连续五天，单日确诊者破万例，昨天5月3日再突破2万例，达到2万3，今天又创新高，飙到2万8，且连续两天，每天都有五人死亡。

迅速增加的确诊者，导致台湾医疗量能紧绷，由于确诊者的接触者都要被匡列自行先作快筛，若呈现阳性，再到医院作PCR检测，以便进一步确认，因此连日来，各大急诊室大排长龙等候做PCR，严重排挤了其他重病患者就医，

台北市联合医院一位急诊室护理师透露，5月1日病患塞爆急诊，所有医师淹没在快筛阳性的患者中，急诊室只有检伤及一位护理师负责处理一般病患，这时突然通报有一位到院前心肺功能停止但尚未确认死亡的病患，只有一名护理师可以急救，最后因为没有医师实时诊治，这位病人过世了。

另外新北市亚东医院有一名一岁幼童因父母都是阳性个案，被引导到「阳性个案等候挂号区」，前面还有五十多位快筛阳性的病人，等了一个多小时才看到诊，此时呼叫幼童已经没有反应，给予疼痛刺激后才有轻微的哭声，于是紧急送进重症区。

由于已经挡不住疫情，台湾实际上放弃了「清零」政策，各种防疫措施都在逐渐放宽，准备与病毒共存，比如，由于本土确诊者已经多于境外移入，指挥中心宣布，5月9日起放宽入境检疫措施，居家检疫的时间从10天缩短为7天。另官方也在规画，从六月起以「打满三剂及快筛取代居家隔离」。

也因此快筛试剂变成这个阶段很重要的防疫用品，但台湾目前快筛试剂数量不足，民众必须依照身分证号码的尾数，按单日或双日分流，排队购买，每天街头药局前大排长龙，且价格居高不下，官方饱受抨击。

对于美国提升台湾的旅游风险等级，指挥中心表示，台湾正朝向与疫共存路上前进，不再清零，小区确诊数增高，因此他国评估后风险较高，希望未来高峰期时，不要再升上更高的风险级别。目前台湾官方预估，可能六月台湾疫情会达到高峰。

至于美国仍将中国大陆旅游警示维持在低风险，台湾官方表示，如果中国继续维持清零，持续封锁，当然可以维持低风险，但未来可能难有开放的一天。目前CDC监控全球约235个地点中，有超过110个旅游目的地被列为最严格的第三级，包括法国、德国、英国、马来西亚、南韩、泰国等