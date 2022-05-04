香港首季经济收缩4% 远逊预期 评论料下半年才有望走出收缩

香港/经济

第五波疫情肆虐的第一季，香港本地生产总值按年实质下跌4%，远差于市场预期下跌的1.3%至1.9%，是一年多以来再次出现经济收缩；季内除政府开支外，私人消费和投资等主要经济组成部分均告下跌。港府认为是内部及对外需求表现疲弱所致。有经济师预期，受中国封城、美国加息及俄乌冲突等因素影响，香港第二季经济仍会有轻微负增长，下半年才有望走出收缩。

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香港政府统计处昨(3日)天公布今年首季本地生产总值预先估计数字，除政府消费开支升5.9%之外，其余主要组成部分均告下跌，部分更是由去年第四季的升转为跌，例如私人消费开支便由去年第四季升5.3%，变成今年首季按年实质下跌5.4%，结束连续四个季度的增长；货品出口和入口亦结束连续六个季度增长，货品出口由去年第四季按年增长13.5%，于今年首季转跌4.5%；投资更是连跌两季，首季跌幅加剧至8.3%；进口首季跌5.9%；服务输出和输入首季均告下跌2.8%。

港府发言人表示，香港经济在首季面对巨大压力，环球需求增长放缓，加上疫情干扰跨境运输，严重拖累出口表现；而第五波疫情及防疫措施，亦严重打击经济活动和气氛。展望未来，环球经济在短期内将继续面对重大挑战，通胀高企、乌克兰紧张局势料会加剧对供应链的干扰，并打击经济气氛，但随着疫情减退，加上政府支持，应有助本地需求在今年余下时间恢复。 星展银行香港经济师谢家曦预期，由于4月大部分时间没有晚市堂食，占香港经济比重高达六成的消费情况仍未好转，中国封城影响香港进出口，相信本季仍会出现轻微负增长。他估计；若没有新的疫情以致要再次收紧社交距离措施，本地私人消费好转，下半年香港经济才会走出收缩。

中文大学经济学者庄太量亦认为香港第二季经济增长只会是「跌幅收窄」，因为香港是中国产品的转口港，但上海3月下旬实施封城，至今仍未完全解封，当地生产难免受到影响，出口进度亦会受累，将在今季反映，故第二季进出口虽会较首季好转，但整体表现仍然较弱。