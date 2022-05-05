专访匈牙利调查记者谈复旦布达佩斯分校与华为

中国/匈牙利/复旦

匈牙利独立调查媒体Direkt362021年独家披露有关复旦布达佩斯分校计划引发匈牙利舆论哗然，同样，该媒体首次披露被匈牙利政府定为国家机密的匈赛铁路融资项目。2018年又是该媒体披露了匈牙利黄金签证丑闻，介绍俄罗斯与中国的权贵如何通过此一途径得以进入欧洲。

广告 继续浏览后续

法广在2022年3月31日报道匈牙利立法选举时登门采访了该媒体披露复旦分校计划的调查记者Szabolcs Panyi 先生，以下是法广对他的采访记录：

法广：请您解释一下为何复旦布达佩斯分校当时会在匈牙利境内引发如此巨大的抗议浪潮？

Szabolcs Panyi ：这其中的原因是多个层次的：复旦大学是一所知名的、非常好的大学，它将给整个匈牙利的高等教育带来人才流失效应。 知名的、非常好的大学，它给匈牙利带来的人才流失效应对整个匈牙利的高等教育是非常不利的，我们有很多挣扎着的大学，他们靠外国学生支付学费来维持自己的生存，复旦大学会吸引匈牙利最优秀的学生，同时，我们学术界的大部分人也会担心，因为复旦与中国共产党的关系。我们分析了网络泄露的数据库，发现复旦大学至少有25%的学生和教师是中国共产党员，这说明这个机构对中国的精英阶层是多么重要！ 另外，还有一些具体的问题，比如说红星作为一个标志被禁止作为极权主义的标志，所以可能会有实际的问题，老师来给你的名片上的标志实际上是被禁止的！

法广： 中国大使馆和中国政府对此有什么反应吗？

Szabolcs Panyi ：我记得我和复旦大学有一些邮件往来，他们很有礼貌，但没有给我实质性的答复，中国大使馆甚至中国政府都提出了强烈的抗议，比如匈牙利的反对派要求抗议复旦大学。

法广：您如何看复旦分校计划的前景？

Szabolcs Panyi ：现在政府声称这个项目被搁置了，这意味着我们必须等到选举结果出来，我们将看到城市政府是否还有政治意愿来实施这些项目，因为俄罗斯的局势对匈牙利来说意味着维克多-奥班几乎失去了它的一个重要盟友弗拉基米尔-普京和俄罗斯，所以这可能导致对中国的依赖和与中国更紧密的关系，最重要的是俄罗斯，所以这里更倾向于中国。

法广： 您说到失去俄罗斯盟国可能导致对中国的依赖和与中国更紧密的关系，但这是匈牙利政府的意愿。匈牙利民众是否支持奥尔班向东看的政策呢？

Szalbocs Panyi ： 奥尔班一直在说匈牙利是如何被布鲁塞尔攻击和抹黑的，美国也被描绘成一个不友好的国家，另一方面普京和中国被描绘成匈牙利人民的朋友，所以奥尔班的核心选民确实支持这种政策。正如我所说的,当在外交上不可能与俄罗斯保持密切关系时 中国将填补这一空白。

法广：是您2018年揭露了匈牙利金色签证丑闻吗？可以回顾一下当时的情况吗？

Szabolcs Panyi ：是我的同事,不是我自己,而是我的同事 ！匈牙利有一个黄金签证计划 ，也就是向外国人出售居住许可和申根签证，按照规定，他们必须通过非常宽松的国家安全审查 。我的记忆中,80%的黄金签证获得者是中国人 我从我的消息来源得知，他们主要是前安全官员 前反间谍官员 ，安全部门根本没有能力审查那些要求获得金色签证的申请人，因此有许多罪犯通过这一渠道获得了签证！我的同事还发现，俄罗斯对外情报局局长纳雷什金的儿子和家人也通过国家安全审查获得了匈牙利的居留证，他是俄罗斯对外情报局局长，这就直接涉及到匈牙利的国家安全！

法广： 您是否拥有这些获得金色签证的俄罗斯与中国人的名单？

Szabolcs Panyi ：我想我的同事有.....

法广：我们可以看一下吗？

Szalbocs Panyi ：不幸的是，不可以 ！ 他们收到了一个数据库，里面有接受黄金签证的人的姓名和其他个人数据，但出于法律考虑，我们没有公布。

法广：是否有证据证明该金色签证项目的启动受到中国政界的影响？

Szabolcs Panyi ：根据报告，与中国有关联的人是此一黄金签证项目的主要推动者，整个业务被外包给离岸公司，这些公司实际上是在销售这些签证，他们在指定的国家经营，并出售这些居留债券，这些公司为中国出售居留债券，赚取了最大的利润。这些公司都与奥尔班政府有非常密切的关系，但这些都是商人，大部分是匈牙利人，也有外国商人，中国商人，他们从这一行动中获利，但这个黄金签证计划因为所有这些丑闻 在几年前被终止。

法广：您最近发表了一篇披露俄罗斯情报部门通过电信部门窃取匈牙利情报的文章，文章中也谈到中国的华为，小米等企业，能否具体介绍一下？

Szabolcs Panyi ：是的，我想匈牙利是华为和中国技术在匈牙利最有力的支持者，华为在匈牙利有它在中国以外最大的生产基地，他们向整个地区提供5G终端，所以这对华为的生产和运输是非常重要的。匈牙利有三家移动运营商，其中两家与中国供应商签订了5G网络推广合同，一家是与沃达丰签订合同的华为，他们已经在布达佩斯成功推出了5G网络，并且已经开始运行。匈牙利政府拒绝承认华为或其他中国科技公司对国家安全构成威胁，他们不认为这些公司有义务根据中国法律与中国情报部门合作。根据我最近获得的匈牙利外交部门受到的一份外交密电，该密电声称，有证据显示中国设备正在秘密地将私人数据传输到中国的服务器上，因此，密电呼吁匈牙利的外交官不应该使用华为、中兴、小米和其他中国手机。