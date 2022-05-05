乌克兰战争和中国清零战略冲击德国出口

俄罗斯侵乌战争

2022年3月19日，德国汉堡，港口起重机在进出口港口装载集装箱船。周一的一项调查显示，在俄罗斯入侵乌克兰后，德国商业信心在3月份大幅下滑，本月略有回升。

据《斯图加特消息报》报道，乌克兰战争的经济后果和中国部分地区严格的新冠清零战略给德国三月份出口带来打击。“德国制造”对俄罗斯的出口更是猛烈下滑。

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据德国联邦统计署周三公布的消息，由于制裁和其他出口限制措施，德国三月份对俄罗斯的出口与上月相比，下降62.3%至9亿欧元。从俄罗斯的进口仅下降2.4%至36亿欧元。俄罗斯主要供应原材料和能源。

德国对重要市场美国的出口增长了3.2%，达115亿欧元。但对中国的出口下降了4.3%，为91亿欧元。中国是“德国制造”产品最大单一市场。德国产品最重要的销售地区是欧盟。

今年3月，德国共出口商品1206亿欧元，与去年同比增加了8.1%。进口增长20.3%，达1174亿欧元。今年前三个月，德国出口增长10.1%， 达3627亿欧元，进口增长22.7%，达3394亿欧元。去年，德国出口，以创纪录的成绩弥补了新冠危机中的下滑。

德国工业界现在担心出口经济会出现螺旋式下滑。德国工业联合会主席约阿希姆·朗（Joachim Lang）表示：由于乌克兰战争和中国政府的清零战略，乌云笼罩着德国经济。“全球供应链已经承受着巨大压力。天然气禁运也像达摩克斯利剑一样威胁着企业。其社会、经济和安全政策后果是无法估量的。”

列支敦士登最大银行之一VP 银行首席经济学家托马斯基策尔（Thomas Gitzel）表示，德国出口现在面临踉跄失步的危险。国际环境阴云密布，“供应链困难、高通胀和利率上升可都不是促进出口增长。摆在我们面前的经济道路是崎岖不平的。”