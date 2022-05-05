乌克兰称俄军持续猛攻亚速钢铁厂 联合国人道车队赶赴马里乌波尔

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联合国周四宣布，派遣一支新的人道车队撤出马里乌波尔亚速钢铁厂的平民；而留守的乌克兰亚速营副指挥官表示，俄军连续第三天向钢铁厂发动进攻，他形容一场激烈和血腥的战斗正在进行，并指责俄军违反莫斯科早前宣布的停火承诺。

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法新社称，目前关于马里乌波尔巨大的钢铁厂地堡内的信息说法不一，相互矛盾。

俄罗斯总统普京周四晚间表示：“俄罗斯军队随时准备确保平民从亚速钢铁厂撤离”。据报目前仍有大约200名平民，包括至少20名儿童，被困在钢铁厂下方。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周四也表示，俄罗斯军方尊重工厂周围的停火协议，他并表示，钢铁厂周围的人道主义走廊“有效”。俄罗斯周三宣布为期三天的停火，以撤走被困的平民。

不过，留守乌克兰亚速钢铁厂的乌克兰亚速营副指挥官帕拉马尔在一段视频中表示，俄军连续第三天向钢铁厂发动进攻，他形容一场激烈和血腥的战斗正在进行，他并指责俄军违反莫斯科暂停军事行动，并让平民撤离的承诺。

乌克兰总统顾问阿雷斯托维奇周四也表示，攻入工厂的俄军已被击退。

联合国负责人道主义事务的副秘书长马丁格里菲斯周四宣布，一支新的联合国救援车队正前往亚速钢铁厂。格里菲斯在华沙表示，一支车队周五早上之前将抵达亚速钢铁厂，希望能救出剩余的平民，并将他们带回安全的地方”。

上周，在联合国和红十字国际委员会的协调下，100 多名平民成功撤离了马里乌波尔的亚速钢铁厂，并抵达了安全地点。

另据乌克兰方面表示，俄军持续砲击东部地区，在第二大城市哈尔科夫杀死一名15岁少年，卢甘斯克地区的乌军指挥官说，在当地发现5具平民遗体。乌克兰空军周四称，成功击落3枚俄罗斯巡航导弹和4架飞机。

乌克兰官员警告，俄军可能会在下周一卫国战争胜利纪念日前加强攻势。乌克兰武装部队总司令说，俄罗斯以巡航导弹攻击乌克兰全国多处地区，乌军需要多个火箭系统阻挡俄军的进攻。