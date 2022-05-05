京东、网易等88家中概股被美国列入预摘牌名单 业界料短期将回流香港

中美关系

中美角力引发的中概股退市风波平静一段短时间后可能再起，美国证券交易委员会把新一批合共88间在美国上市的中国公司列入预定除牌名单，令整体名单增至128家。银行界人士李镇国估计，中企短期内会寻求回流香港，本年内可能有五至十家，但不认为中概股会停止赴美上市。

广告 继续浏览后续

新一批被列入「预摘牌」名单的公司，包括京东、拼多多、哔哩哔哩、网易、携程、科兴、华能国际、中国铝业、中国东航、中国南航、中国移动、腾讯音乐、小鹏汽车、蔚来汽车、汽车之家、华住、中通快递、满帮集团、有道、宝尊等。有关公司可在本月25日前提交证据，证明不具备被除牌的条件。若未能成功申辩，便会转入「确定摘牌名单」，名单上的公司需要在三年内提交美国证交会要求的文件，若不符要求，便会在披露2023年的年报后，即2024年初面临立即退市。

自3月以来，美国证交会已依据《外国公司问责法》把五批公司列入预定除牌名单，涉及40家公司。中国证券监督管理委员会4月2日宣布，规划修订「关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定」，消除海外监管机构取得中企审计资料的障碍，外界一般解读，这是中美审计监管合作的积极讯息，市场更传出，中概股退市风波在上周末有缓和迹象，但美国证交会在当地时间4日突然再宣布第六批预定除牌名单，总数是过去五批总和的一倍有多。

市场反应不激烈

不过，中国的东方财富网今(5日)早报道，市场反应对新一批名单公布未有激烈反应，虽然该网以《一意孤几2》为题报道有关消息。以京东为例，股价开市时小幅下挫2%后，一个多小时后已经转涨，中午收市时报升3.8%；另以哔哩哔哩为例，股价在香港开市后下跌至1.9%后便逐步上扬，中午收市时升2.25%。有关反应与美国证交会3月初公布第一批名单时大异，当时曾引发中概股剧烈股价波动。

有关退市风波令中概股来港二次上市的速度加快，瑞银全球投资银行部副主席兼大中华区总裁李镇国3日在《明报》表示，美国证交会或会持续把更多的中概股列入「预定除牌名单」，这是意料中事，但双方现正就此不断沟通，相信最终可达「合理」共识。他解释，中方无意放弃美国市场，中概股消失亦对美国市场发展无好处，这是双方协商的基础；而美方预留三年的退市缓冲期，亦意味双方有讨论空间。

他预计，年内会有五至十只在美上市的中概股回归香港，若市况配合，今年下半年至明年上半年将会是回流高峰。至于香港年初引入的特殊目的收购公司（简称SPAC）上市机制亦可能为中概股提供另一赴港上市渠道，对象主要是已递交主板申请、正排队上市的企业，以及部分「B股」（未盈利生物科技公司）。

安永上月的《TMT中概股回港二次上市的热行动与冷思考》报告指出，中概股回归香港在加速，自阿里巴巴2019年末来港上市后，过去两年每年均有5只科投、媒体与通信行业的中概股赴港上市。