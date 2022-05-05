德国总理朔尔茨：外长贝尔伯克即将访问基辅

德国/乌克兰/外交

德国总理朔尔茨周四表示，德国外长贝尔伯克即将访问乌克兰。此前，乌克兰总统泽连斯基邀请德国总统施泰因迈尔及总理朔尔茨访问基辅。德国总统府称，两国领导人周四通电话"消除了德国总统访问基辅被拒引起的争执"。

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法新社报道，作为德国国家元首的施泰因迈尔原定4月中旬访问基辅，但遭到基辅政府拒绝接待，因施泰因迈尔过去曾支持友俄政策。此举引发外交风波，并使朔尔茨表态在总统施泰因迈尔访问乌克兰前，他也不会到访这个被俄罗斯战火蹂躪的国家。这一事件使两国关系受到影响。

乌克兰总统泽连斯基周四与德国总理朔尔茨举行电话会谈。朔尔茨在会谈后的记者会上表示，泽连斯基稍早已与施泰因迈尔进行"良好会谈"。施泰因迈尔表达他对乌克兰的"团结、尊重和支持"的立场。

施泰因迈尔曾经担任德国外长，长年支持友俄政策。俄罗斯2月入侵乌克兰后，他遭到严厉批评。施泰因迈尔近年已改变立场。今年2月，他在连任总统的就职演说要求俄罗斯总统普京"打开加在乌克兰颈子上的枷锁"，从乌克兰边境撤军，他并指世界上没有一个国家有权毁掉乌克兰的自决和独立。施泰因迈尔4月并承认，他推动建设北溪天然气2号管线"是个错误"。这条管线如果开始运作，将使输入德国的俄罗斯天然气翻倍。

朔尔茨周四在回答记者有关是否接受泽连斯基邀请访问基辅时表示，外长贝尔伯克 将很快前往乌克兰访问。

另外朔尔茨周四与美国总统拜登通电话，双方都同意，不会承认俄罗斯得到乌克兰任何领土。

根据德国政府发言人的声明，朔尔茨与拜登"同意乌克兰需要进一步具体而持续的支持，以行使其正当自卫权。