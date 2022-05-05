朝鲜部署企业白领到全国农村抗旱

朝鲜/旱灾

朝鲜的白领和工人已被派遣到全国各地的农村支援抗旱，应对下一场旱灾做准备，来避免粮食歉收。法新社指出朝鲜大力发展核武但严重缺少粮食。

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法新社引述朝鲜《劳动新闻》周三消息指出，朝鲜当地政府官员、企业白领员工和工人被派遣到农村，帮助各地的农民在田里浇水，分发抽水设备，在干旱地区开发水资源。

但是朝鲜官方报道并未提及旱情造成的损失，只是强调此举是为了减少当前的干旱情况，为即将到来的其它自然灾难做准备，以便避免粮食歉收。

朝鲜的干旱天气会持续一周，朝鲜领导人金正恩此前要求采取措施，改善受到国际制裁，新冠疫情和干旱天气引发的缺粮状况。

朝鲜从2020年初关闭边境至今，只在今年年初接收中国运来的物资。

金正恩当局日前宣布境内没有任何新冠确诊病例。

分析指出朝鲜数十年来集中资源大力研发核武，无力发展经济和农业，加之干旱和暴雨等极端气候的影响，让朝鲜经常出现粮食短缺状况，在 1990年发生的饥荒，造成10多万朝鲜人被饿死。

联合国粮食计划署估计，早在新冠疫情暴发前，朝鲜仍有1100多万人营养不良，需要人道主义援助。